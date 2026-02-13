Estos son los desvíos de MiBus en la Cinta Costera

Según el comunicado, el viernes 13 de febrero se aplicará un cierre parcial desde las 9:00 a.m. y un cierre total desde las 12:00 p.m., afectando el flujo de las rutas mencionadas.

La empresa pública Transporte Masivo de Panamá, S.A. (MiBus) informó sobre los desvíos que se implementarán en la Cinta Costera y la Avenida Balboa durante el Festival Carnavalístico 2026 , que se llevará a cabo del 13 al 17 de febrero. Las rutas afectadas serán Panamá Viejo, Corredor Sur, C862 y C982, las cuales operarán con desvíos temporales para garantizar la movilidad de los pasajeros.

Detalles de los desvíos de MiBus por Carnavales 2026

Rutas Panamá Viejo y Corredor Sur

En sentido hacia el centro: Las rutas Panamá Viejo y Corredor Sur mantendrán su recorrido habitual hasta la parada de Aquilino de la Guardia. Luego, tomarán la calle 45 de Bella Vista para conectar con el final de Vía España, desde donde continuarán en dirección al centro con un recorrido similar al de las rutas de Vía España hasta Albrook o la 5 de Mayo.

En sentido hacia el este: Estas rutas realizarán un trayecto similar al de Vía España en sentido de regreso, pasando por la avenida Justo Arosemena. Posteriormente, girarán a la derecha por la calle 42 de Bella Vista hasta conectar con la avenida Balboa y la Cinta Costera, retomando su recorrido habitual en la parada calle 41 Este.

Desvío de la ruta C862: Al salir de la Zona Paga 5 de Mayo, la ruta girará a la derecha por la avenida 3 de Noviembre hasta conectar con la avenida de los Mártires. Luego ingresará al corregimiento de El Chorrillo por la avenida A, continuará hasta la calle 16 Oeste y retomará su recorrido habitual en la parada calle C de El Chorrillo, en dirección a la Zona Paga 5 de Mayo, pasando frente al Museo Reina Torres de Araúz, donde finalizará su recorrido.

Recorrido de la ruta C982: Después de la parada Metro 5 de Mayo, al llegar a la intersección de calle 24 Este con avenida México, girará a la derecha y tomará la salida hacia la avenida de los Mártires. Continuará por la avenida A y retomará su recorrido habitual desde la parada Museo del Canal.