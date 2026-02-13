Latinex impulsa el mercado de capitales: volumen negociado crece 34 % en 2025

El Grupo Latinex —conformado por la Bolsa Latinoamericana de Valores y la Central Latinoamericana de Valores (Latinclear)— cerró 2025 con un sólido desempeño que consolida al mercado panameño como una plataforma regional en expansión.

El volumen total negociado superó los $9,600 millones, un crecimiento de 34 % frente a 2024, reflejando mayor dinamismo bursátil y recuperación en la confianza de inversionistas y emisores. Este avance sugiere una profundización del mercado local en un entorno regional aún marcado por volatilidad y competencia por capital.

En paralelo, Latinclear reportó más de $44,000 millones en activos bajo custodia, un incremento de 26 % interanual. Este indicador fortalece la percepción de robustez operativa y confianza institucional, pilares clave para atraer inversión extranjera y ampliar la base de participantes.

De cara a 2026, la estrategia estará centrada en modernización tecnológica, mayor acceso internacional e integración regional. El desafío será sostener el ritmo de crecimiento en un contexto global de tasas altas y ajustes en los flujos de capital, donde la competitividad y la diversificación de instrumentos serán determinantes.

“2025 fue un año para ejecutar y demostrar que la estrategia es la correcta. Invertimos en infraestructura, elevamos estándares y fortalecimos el mercado local escuchando a nuestros participantes. Ese trabajo hoy nos permite mirar a 2026 con una visión clara: escalar el impacto del mercado”, señaló Olga Cantillo, Presidenta Ejecutiva de Latinex, durante la presentación.