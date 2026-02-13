ITSE lanza campaña ‘No Vapeo’ contra cigarrillos electrónicos

Con el propósito de fomentar estilos de vida saludables y fortalecer la toma de decisiones responsables, el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), a través de la Subgerencia de Vida Estudiantil, desarrolló la jornada de sensibilización “No Vapeo”, dirigida a estudiantes de primer ingreso de distintas carreras.

La actividad contó con la participación de Jennifer Chacón, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), así como de la subteniente Ruth López y el teniente Valencia de la Policía Nacional, quienes explicaron los riesgos físicos, emocionales y sociales asociados al uso de cigarrillos electrónicos. También abordaron las implicaciones legales y las normativas relacionadas con su consumo en espacios públicos y dentro del campus.

Durante la jornada, los especialistas advirtieron sobre el impacto del vapeo en la salud respiratoria y reproductiva, además de sus posibles efectos en el desarrollo cerebral de los jóvenes y el riesgo de generar dependencia a la nicotina.

El ITSE destacó que la participación activa de los estudiantes —reflejada en preguntas, experiencias y reflexiones— reafirma el compromiso institucional con una formación integral que no solo prioriza el ámbito académico, sino también el bienestar y la salud de su comunidad educativa.

La entidad también señaló que continúa consolidando alianzas estratégicas, tanto nacionales como internacionales, para fortalecer la prevención, la sensibilización y la educación en temas clave para el desarrollo de los estudiantes panameños.