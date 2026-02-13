ITSE lanza campaña ‘No Vapeo’ contra cigarrillos electrónicos

Con el propósito de fomentar estilos de vida saludables y fortalecer la toma de decisiones responsables, el<b> <a href="/tag/-/meta/itse-instituto-tecnico-superior-especializado-de-panama">Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE)</a></b>, a través de la Subgerencia de Vida Estudiantil, desarrolló la jornada de sensibilización 'No Vapeo', dirigida a estudiantes de primer ingreso de distintas carreras.La actividad contó con la participación de <b>Jennifer Chacón</b>, representante del <b>Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa)</b>, así como de la subteniente <b>Ruth López</b> y el teniente Valencia de la <b><a href="/tag/-/meta/pn-policia-nacional">Policía Nacional</a></b>, quienes explicaron los riesgos físicos, emocionales y sociales asociados al uso de cigarrillos electrónicos. También abordaron las implicaciones legales y las normativas relacionadas con su consumo en espacios públicos y dentro del campus.Durante la jornada, los especialistas advirtieron sobre el impacto del vapeo en la salud respiratoria y reproductiva, además de sus posibles efectos en el desarrollo cerebral de los jóvenes y el riesgo de generar dependencia a la nicotina.El ITSE destacó que la participación activa de los estudiantes —reflejada en preguntas, experiencias y reflexiones— reafirma el compromiso institucional con una formación integral que no solo prioriza el ámbito académico, sino también el bienestar y la salud de su comunidad educativa.La entidad también señaló que continúa consolidando alianzas estratégicas, tanto nacionales como internacionales, para fortalecer la prevención, la sensibilización y la educación en temas clave para el desarrollo de los estudiantes panameños.