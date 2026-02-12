  1. Inicio
Información útil

Jubilados y pensionados cobrarán después de carnavales, según calendario oficial

Emiliana Tuñón
  • 12/02/2026 10:10
Jubilados y pensionados de Panamá recibirán sus pagos sin contratiempos, según informó la CSS

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que los jubilados y pensionados del país recibirán el pago correspondiente a la segunda quincena de febrero a partir del jueves 19, es decir, después del Miércoles de Ceniza, según el calendario oficial de la institución.

Los primeros en recibir sus pagos serán aquellos beneficiarios que cobran mediante transferencia ACH. Por su parte, los jubilados y pensionados que reciben sus pagos mediante cheques físicos podrán cobrarlos el viernes 20 de febrero en los centros de pagos habilitados por la CSS.

La entidad recuerda a los beneficiarios consultar los lugares y horarios de pago para garantizar un proceso seguro y ordenado.

Jubilados y pensionados recibirán primer pago del bono permanente en abril

Jubilados y pensionados recibirán primer pago del bono permanente en abril

Los jubilados y pensionados de Panamá recibirán en el mes de abril el primer pago del bono permanente, establecido por la Ley 438 del 14 de junio de 2024.

Este bono consiste en un monto anual de 140 dólares, que se pagará en tres partes: 50 dólares en abril, 50 dólares en agosto y 40 dólares en diciembre.

La CSS aclaró que este beneficio no aplicará para las personas que se incorporaron a la planilla de pagos después de la fecha de promulgación de la ley, ya que la norma contempla únicamente a quienes eran beneficiarios en ese momento.

El bono permanente busca reforzar el ingreso de los jubilados y pensionados, garantizando un apoyo económico adicional durante el año.

