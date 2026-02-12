Jubilados y pensionados cobrarán después de carnavales, según calendario oficial

La <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS) </a></b>informó que los<b><a href="/tag/-/meta/jubilados"> jubilados</a></b> y <b><a href="/tag/-/meta/pensionados">pensionados</a></b> del país recibirán el pago correspondiente a la segunda quincena de febrero a partir del <b>jueves 19</b>, es decir, después del <b>Miércoles de Ceniza</b>, según el calendario oficial de la institución.Los primeros en recibir sus pagos serán aquellos beneficiarios que cobran mediante <b>transferencia ACH</b>. Por su parte, los jubilados y pensionados que reciben sus pagos mediante <b>cheques físicos</b> podrán cobrarlos el <b>viernes 20 de febrero</b> en los centros de pagos habilitados por la CSS.La entidad recuerda a los beneficiarios consultar los lugares y horarios de pago para garantizar un proceso seguro y ordenado.