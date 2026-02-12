Jubilados y pensionados cobrarán después de carnavales, según calendario oficial

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que los jubilados y pensionados del país recibirán el pago correspondiente a la segunda quincena de febrero a partir del jueves 19, es decir, después del Miércoles de Ceniza, según el calendario oficial de la institución. Los primeros en recibir sus pagos serán aquellos beneficiarios que cobran mediante transferencia ACH. Por su parte, los jubilados y pensionados que reciben sus pagos mediante cheques físicos podrán cobrarlos el viernes 20 de febrero en los centros de pagos habilitados por la CSS. La entidad recuerda a los beneficiarios consultar los lugares y horarios de pago para garantizar un proceso seguro y ordenado.

Jubilados y pensionados recibirán primer pago del bono permanente en abril