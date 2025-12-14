Jubilados y pensionados cobrarán la última quincena de diciembre, confirma el Seguro

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó que los jubilados y pensionados de Panamá recibirán el pago correspondiente a la segunda quincena el próximo 19 de diciembre.

Junto a este desembolso, la entidad también realizará el pago del bono navideño y del bono permanente, los cuales serán acreditados de forma simultánea con la quincena.

Según la CSS, los beneficiarios recibirán el último pago del bono permanente por un monto de 40.00 dólares, además del bono navideño, como parte de los beneficios establecidos para este periodo.