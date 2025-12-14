  1. Inicio
Jubilados y pensionados cobrarán la última quincena de diciembre, confirma el Seguro

La Caja de Seguro Social confirma pago de quincena y bonos a jubilados el 19 de diciembre
La Caja de Seguro Social confirma pago de quincena y bonos a jubilados el 19 de diciembre CSS
Por
Emiliana Tuñón
  • 14/12/2025 12:10
La CSS pagará en diciembre la segunda quincena junto al bono navideño y permanente a jubilados y pensionados.

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó que los jubilados y pensionados de Panamá recibirán el pago correspondiente a la segunda quincena el próximo 19 de diciembre.

Junto a este desembolso, la entidad también realizará el pago del bono navideño y del bono permanente, los cuales serán acreditados de forma simultánea con la quincena.

Según la CSS, los beneficiarios recibirán el último pago del bono permanente por un monto de 40.00 dólares, además del bono navideño, como parte de los beneficios establecidos para este periodo.

Jubilados y pensionados reciben triple pago en diciembre

El pago del bono permanente de diciembre corresponde al último desembolso anual establecido por la Ley 438 del 14 de junio de 2024, que otorga un total de $140.00 distribuidos así:

$50.00 en abril

$50.00 en agosto

$40.00 en diciembre

La CSS aclaró que este bono no aplica para las personas que se incorporaron a la planilla de jubilados después de la promulgación de dicha ley.

El bono navideño está respaldado por el artículo 193 de la Ley 51 de 2005 y por la Ley 70 del 6 de septiembre de 2011, que garantizan este beneficio anual para jubilados y pensionados del país. Aunque su entrega es obligatoria, la fecha de pago aún no ha sido confirmada.

Bono de $60.00: beneficiará a 320,403 pensionados, con una inversión total de $19,197,086.43.

Bono de $100.00: llegará a 59,924 pensionados, para un desembolso de $5,985,300.00.

