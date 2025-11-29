Jubilados y pensionados: esta es la fecha de pago de la primera quincena de diciembre

La <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a></b> confirmó que los <b><a href="/tag/-/meta/jubilados">jubilados</a></b> y <b><a href="/tag/-/meta/pensionados">pensionados</a></b> recibirán el pago correspondiente a la primera quincena de diciembre este viernes 5 de diciembre, fecha en la que los beneficiarios podrán disponer de sus fondos según el calendario oficial.Además del pago regular, en diciembre los jubilados y pensionados también recibirán el bono navideño y el bono permanente anual.