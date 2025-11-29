Jubilados y pensionados: esta es la fecha de pago de la primera quincena de diciembre

Además del pago regular, en diciembre los jubilados y pensionados también recibirán el bono navideño y el bono permanente anual.

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó que los jubilados y pensionados recibirán el pago correspondiente a la primera quincena de diciembre este viernes 5 de diciembre, fecha en la que los beneficiarios podrán disponer de sus fondos según el calendario oficial.

Leyes que respaldan el pago del bono navideño y permanente de la CSS

Aunque la CSS aún no ha anunciado la fecha exacta en que se desembolsarán estos beneficios adicionales, la entrega está respaldada por la legislación vigente.

De acuerdo con la Ley No. 438 del 14 de junio de 2024, el bono permanente anual asciende a $140.00, distribuidos en tres pagos:

$50.00 en abril,

$50.00 en agosto

y $40.00 en diciembre.

La institución aclaró que este bono no aplica a las personas incorporadas a la planilla después de la promulgación de la ley, por lo que solo los registrados antes de esa fecha podrán recibirlo.

En cuanto al bono navideño, la CSS recordó que está sustentado en el artículo 193 de la Ley No. 51 de 2005 y en la Ley No. 70 del 6 de septiembre de 2011, que garantizan este beneficio para todas las personas jubiladas y pensionadas del país.