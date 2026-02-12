Factura fiscal se mantiene sin cambios pese a nueva Ley 473 sobre precios

La obligación de emitir factura fiscal en Panamá se mantiene sin modificaciones con la entrada en vigencia de la Ley No. 473 de 19 de junio de 2025, según aclaró la Dirección General de Ingresos (DGI).

La entidad informó que, de cara a la implementación de la norma —que dicta disposiciones sobre Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia y obliga a los comercios a exhibir el precio total de bienes y servicios, incluyendo impuestos, tasas y cualquier otro cargo aplicable—, “dicha normativa no modifica en ningún aspecto la forma en que debe emitirse la factura fiscal vigente en el país”.

La Ley No. 473 está orientada a fortalecer la transparencia de la información hacia los compradores y entrará en vigencia el 19 de junio de 2026. Durante este período de transición, las instituciones regentes del comercio, además de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) y la DGI, desarrollan jornadas informativas para orientar a la ciudadanía y al sector empresarial sobre su aplicación.

Desde el punto de vista económico y tributario, la DGI enfatizó que la obligación de exhibir el precio total al consumidor no altera el esquema fiscal ni los requisitos formales de facturación.

“La obligación de exhibir el precio total de los bienes y servicios, incluyendo los impuestos y tasas relacionadas con la transacción en los comercios, no implica cambio alguno en el formato ni en el contenido de la factura fiscal que recibe el comprador”, comunicó la entidad.

Asimismo, reiteró que se mantiene la obligación de los comercios o de la persona que presta el servicio de expedir la factura a quienes adquieren el bien o servicio, como parte de los controles tributarios vigentes.

En materia tributaria, la DGI reafirmó que el Decreto Ejecutivo No. 84 de 2005 continúa vigente. Esta normativa establece los requisitos esenciales que debe contener la factura entregada al consumidor.

Entre estos requisitos se mantiene el desglose del ITBMS (Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios) y del ISC (Impuesto Selectivo al Consumo), elementos clave para la transparencia fiscal y la correcta recaudación tributaria.

- Además, la factura fiscal deberá incluir:

- Descripción de la operación efectuada

- Cantidad del bien o servicio

- Precio unitario

- Monto total

- Condiciones acordadas para el pago

- Logotipo de la DGI

- Información del RUC

- Domicilio del comercio o emisor

En el caso de las facturas electrónicas, estas deberán contener un código QR que permita verificar su validez, entre otros requisitos establecidos por la normativa vigente, destacó la DGI en su nota de prensa.

Con esta aclaración, según explicó la DGI, se busca evitar interpretaciones erróneas que puedan generar incertidumbre en el comercio formal. Desde la perspectiva económica, la Ley 473 introduce un cambio en la exhibición de precios al consumidor —al exigir que se muestren con impuestos incluidos—, pero no impone modificaciones en los sistemas de facturación ni en la estructura tributaria actual.

Esto significa que las empresas deberán ajustar su presentación de precios al público antes del 19 de junio de 2026, pero no enfrentarán cambios adicionales en los requisitos fiscales ni en la emisión de comprobantes.

En síntesis, la reforma apunta a fortalecer la transparencia comercial sin alterar las obligaciones tributarias vigentes, manteniendo intacto el marco normativo de facturación en Panamá.