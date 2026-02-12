Las claves de hoy en Panamá y el mundo | 12 de febrero de 2026

Conflicto portuario: CK Hutchison amenaza con acciones legales si Maersk toma control de puertos en Panamá

La empresa CK Hutchison ha advertido que tomaría medidas legales si la naviera Maersk asumiera el control de instalaciones portuarias en Panamá.

La disputa gira en torno al control y operación de terminales estratégicos para el comercio, generando preocupación en sectores logísticos y económicos por el impacto que esto podría tener en el comercio exterior del país.

Panamás: aprehendido el exalcalde de Arraiján por presunto destino de 14 millones

Las autoridades detuvieron al exalcalde de Arraiján, Rollyns Rodríguez, en la madrugada de este día, en el marco de una investigación por el presunto uso indebido de 815 mil dólares correspondientes a fondos de descentralización.

La investigación también abarca posibles delitos contra la administración pública, asociación ilícita, encubrimiento, extralimitación de funciones e incumplimiento de deberes. Rodríguez se encuentra bajo custodia en espera de las diligencias judiciales pertinentes.

Metro de Panamá anuncia horarios de operación para Carnavales

El Metro de Panamá dio a conocer los horarios en los que operará durante la temporada de Carnavales con el objetivo de facilitar la movilidad de los usuarios en estos días de alta afluencia.

Las modificaciones buscan ajustarse al movimiento masivo que se espera en la ciudad y garantizar un servicio eficiente durante las celebraciones.

Factura fiscal se mantiene sin cambios pese a nueva Ley 473 sobre precios

Pese a la entrada en vigencia de la Ley 473, relacionada con el control de precios en productos y servicios, las autoridades confirmaron quela factura fiscal no tendrá cambios por el momento.

Esto ofrece tranquilidad tanto a comerciantes como a consumidores ante la expectativa de modificaciones en la emisión de comprobantes y en los sistemas de facturación.

Therians en Panamá: quiénes son y la reunión programada en el Parque Omar

La comunidad de Therians, personas que expresan una conexión identitaria o espiritual con animales, ha despertado interés en redes sociales tras anunciar una reunión para el 25 de febrero a las 5:00 pm en el Parque Omar.

Este fenómeno, que tiene presencia en varios países, está ganando visibilidad en Panamá y plantea preguntas sobre su significado cultural, sus prácticas y su crecimiento como grupo social.

Citi financiará 133 mil millones para tramo soterrado de la Línea 3 del Metro de Panamá

El grupo financiero Citi aprobó un financiamiento de 133 mil millones de dólares para la construcción del tramo soterrado de la Línea 3 del Metro de Panamá.

El respaldo económico es clave para avanzar con una de las obras de infraestructura más importantes para la conectividad urbana del país.