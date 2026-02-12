  1. Inicio
¿Por qué el 14 de febrero se celebra el Día del Amor y la Amistad?

San Valentín: la razón detrás del Día del Amor y la Amistad.
San Valentín: la razón detrás del Día del Amor y la Amistad. Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 12/02/2026 13:54
Flores, regalos y mensajes marcan la tradición del Día del Amor y la Amistad.

El 14 de febrero se celebra el Día del Amor y la Amistad en honor a San Valentín, un sacerdote del siglo III en la antigua Roma.

Según la tradición, el emperador Claudio II prohibió el matrimonio entre jóvenes para que pudieran alistarse en el ejército. Sin embargo, Valentín consideró injusta la medida y comenzó a casar parejas en secreto. Al ser descubierto, fue arrestado y ejecutado un 14 de febrero, convirtiéndose con el tiempo en símbolo del amor y la fidelidad.

Con los siglos, la fecha fue adoptada por la Iglesia y más adelante se popularizó en Europa y América como un día para expresar cariño y afecto, no solo entre parejas, sino también entre amigos.

Hoy, 14 de febrero, se celebra en diversos países una de las fechas más románticas del año.

Amor en pareja, familia y amistad: el verdadero sentido del 14 de febrero.
Amor en pareja, familia y amistad: el verdadero sentido del 14 de febrero. Pixabay
Formas más comunes de celebrar el Día del Amor y la Amistad

El Día del Amor y la Amistad se celebra tradicionalmente en el mundo con el intercambio de regalos como flores, chocolates, peluches, perfumes o detalles personalizados que simbolizan el cariño hacia esa persona especial.

También es común el envío de tarjetas, cartas y mensajes románticos o de amistad, una tradición que se mantiene vigente tanto en formato físico como digital.

Muchas parejas optan por organizar cenas románticas, salidas especiales o actividades juntos; mientras que en otros casos la fecha se convierte en una oportunidad para fortalecer lazos de amistad mediante reuniones o pequeños obsequios entre amigos.

Además, no faltan las sorpresas y gestos creativos, como serenatas, desayunos especiales, cartas hechas a mano o publicaciones dedicadas en redes sociales.

