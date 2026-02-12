¿Por qué el 14 de febrero se celebra el Día del Amor y la Amistad?

El 14 de febrero se celebra el <b>Día del Amor y la Amistad</b> en honor a <b>San Valentín</b>, un sacerdote del siglo III en la antigua Roma.Según la tradición, el emperador <b>Claudio II</b> prohibió el matrimonio entre jóvenes para que pudieran alistarse en el ejército. Sin embargo, Valentín consideró injusta la medida y comenzó a casar parejas en secreto. Al ser descubierto, fue arrestado y ejecutado un<b> 14 de febrero</b>, convirtiéndose con el tiempo en símbolo del amor y la fidelidad.Con los siglos, la fecha fue adoptada por la Iglesia y más adelante se popularizó en Europa y América como un día para expresar cariño y afecto, no solo entre parejas, sino también entre amigos.Hoy, 14 de febrero, se celebra en diversos países una de las fechas más románticas del año.