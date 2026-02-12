¿Por qué el 14 de febrero se celebra el Día del Amor y la Amistad?

El 14 de febrero se celebra el Día del Amor y la Amistad en honor a San Valentín, un sacerdote del siglo III en la antigua Roma.

Según la tradición, el emperador Claudio II prohibió el matrimonio entre jóvenes para que pudieran alistarse en el ejército. Sin embargo, Valentín consideró injusta la medida y comenzó a casar parejas en secreto. Al ser descubierto, fue arrestado y ejecutado un 14 de febrero, convirtiéndose con el tiempo en símbolo del amor y la fidelidad.

Con los siglos, la fecha fue adoptada por la Iglesia y más adelante se popularizó en Europa y América como un día para expresar cariño y afecto, no solo entre parejas, sino también entre amigos.

Hoy, 14 de febrero, se celebra en diversos países una de las fechas más románticas del año.