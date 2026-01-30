Axios: la Casa Blanca anticipaba fallo de Panamá para anular contrato portuario del Canal

La Casa Blanca anticipaba que Panamá anularía el contrato portuario del Canal, una decisión que finalmente se concretó este jueves con un fallo de la Corte Suprema de Justicia, según reveló el medio estadounidense Axios, en un movimiento que Washington considera clave para reducir la influencia china en una de las rutas comerciales más estratégicas del mundo.

De acuerdo con Axios, la administración del presidente Donald Trump esperaba que el máximo tribunal panameño cancelara los contratos de concesión que permitían a CK Hutchison, empresa con sede en Hong Kong, operar terminales portuarias en ambos extremos del Canal de Panamá. La expectativa en Washington era que el fallo se emitiera la noche del jueves y tuviera respaldo mayoritario, si no unánime, dentro del pleno de magistrados.

Los contratos en cuestión otorgaban a Panama Ports Company, filial de CK Hutchison, la administración de los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, una posición que otorga influencia indirecta sobre el tránsito marítimo entre los océanos Pacífico y Atlántico. Para Estados Unidos, el control de estas terminales tiene implicaciones que van más allá del comercio, al tocar intereses de seguridad y poder geopolítico en el hemisferio occidental.

La demanda que derivó en el fallo fue impulsada por el Gobierno de Panamá, a través de la Contraloría General de la República, tras una auditoría que concluyó que la gestión de la concesión habría generado un perjuicio al Estado estimado en 1.300 millones de dólares. El recurso alegaba, además, violaciones a la Constitución panameña, incluyendo irregularidades en la renovación automática del contrato en 2021.

Desde Washington, funcionarios de la administración Trump calificaron la decisión como una victoria estratégica. “No es solo un gran triunfo para los contribuyentes panameños, también es una gran victoria para Estados Unidos y, sin duda, para el presidente Trump”, afirmó a Axios un alto funcionario de la Casa Blanca, que siguió de cerca el proceso judicial.

La anulación del contrato se inscribe en una política más amplia de la administración estadounidense para reducir la presencia china en infraestructuras críticas de América Latina, una región que Trump ha señalado como prioritaria dentro de su estrategia hemisférica. El propio presidente ha reiterado en diversas ocasiones que el Canal de Panamá debe operar sin interferencias de potencias consideradas rivales estratégicas de Estados Unidos.

El caso del Canal se suma a una serie de acciones recientes que reflejan un enfoque más intervencionista de Washington en la región. En enero, Estados Unidos capturó al líder venezolano Nicolás Maduro y lo trasladó a Nueva York para enfrentar cargos federales por narcotráfico, en una operación que coincidió simbólicamente con aniversarios clave de la política estadounidense en el hemisferio, como la doctrina Monroe y la invasión a Panamá de 1989.

En el plano económico, fuentes citadas por Axios señalaron que la naviera danesa Maersk asumiría de manera temporal la gestión de las terminales mientras Panamá define un nuevo proceso de licitación internacional. Esta etapa de transición será observada de cerca por actores globales del sector marítimo y por gobiernos interesados en el futuro control de estos activos estratégicos.

El fallo de la Corte Suprema marca así un punto de inflexión en la relación entre Panamá, Estados Unidos y China, y reabre el debate sobre soberanía, inversión extranjera y el equilibrio de poder en torno a una de las infraestructuras más relevantes del comercio mundial.