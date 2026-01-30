China advierte que tomará medidas tras fallo de la Corte Suprema sobre Panama Ports

China afirmó que “tomará todas las medidas necesarias” para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de sus empresas, luego de que la Corte Suprema de Justicia anulará el contrato de concesión otorgado a una filial de CK Hutchison Holdings Limited, con sede en Hong Kong, para la operación de terminales portuarias en el país, informó la agencia estatal china Xinhua.

El pronunciamiento fue realizado este viernes por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, durante una rueda de prensa en Beijing, en la que se refirió directamente al fallo judicial panameño y a sus implicaciones para la empresa involucrada.

Guo señaló que la compañía afectada ha manifestado que la decisión de la Corte Suprema de Panamá contradice las leyes bajo las cuales fue aprobada la concesión, y que, ante esta situación, la empresa se ha reservado todos sus derechos, incluidos los procedimientos legales.

“La empresa en cuestión ha declarado que el fallo contradice las leyes bajo las cuales Panamá aprobó la concesión correspondiente”, indicó el portavoz, citado por Xinhua, al explicar la posición de la empresa tras la anulación del contrato.

En ese contexto, Guo enfatizó que China tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar resueltamente los derechos e intereses justos y legítimos de las empresas chinas

La reacción oficial de Beijing se produce después de que la Corte Suprema de Justicia de Panamá declarara inconstitucional la Ley N.° 5 de 1997 y otras normas relacionadas, que sirvieron de base jurídica para la concesión portuaria durante casi tres décadas.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se pronunciará sobre el asunto a las 7:00 a.m.