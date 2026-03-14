Las 7 claves que marcaron Panamá y el mundo | 14 de marzo

La agenda informativa de Panamá y el mundo llega cargada de acontecimientos este sábado 14 de marzo, con temas que abarcan desde debates culturales y legislativos en el país hasta tensiones políticas y sociales en el ámbito internacional.

-El Municipio de La Pintada manifestó su preocupación y rechazo ante el uso del sombrero pintao en una colección de bolsos presentada recientemente por la marca panameña Curu. La autoridad local considera que este tipo de iniciativas podría distorsionar o degradar el valor cultural de esta tradicional pieza artesanal, símbolo del folclore panameño.

-La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa expresó inquietud frente a una iniciativa que, según el gremio, podría representar un retroceso para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en Panamá.

-La Asociación Bancaria de Panamá manifestó preocupación por los posibles efectos del proyecto de ley No. 388, relacionado con el reconocimiento administrativo de la prescripción de deudas. El gremio bancario advierte que la propuesta podría tener implicaciones importantes para el acceso al crédito de personas, familias y empresas en el país.

-El Gobierno de Panamá presentó ante representantes regionales su hoja de ruta económica para el periodo 2025-2029 durante las Reuniones Anuales de las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, celebradas en Asunción, Paraguay.

-Una delegación de la Federación Panameña de Fútbol, encabezada por el director técnico de la selección nacional, Thomas Christiansen, realizó un recorrido por el campamento base y las sedes que utilizará Panamá en Canadá y Estados Unidos como parte de la preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

-El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, advirtió que su gobierno no tolerará actos de violencia ni vandalismo durante las protestas registradas en los últimos ocho días en distintas zonas de la isla, en medio del creciente malestar social provocado por los prolongados apagones.

-La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha rechazado hasta ahora los intentos de sus aliados en el Golfo Pérsico de iniciar un proceso de diálogo con el régimen de Irán. La propuesta buscaba detener las hostilidades iniciadas tras la guerra desatada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.