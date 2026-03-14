Thomas Christiansen evalúa el campamento base de Panamá en Toronto de cara al Mundial 2026

La delegación de la Federación Panameña de Fútbol también visitó la sede de Nueva Jersey y Nueva York, donde Panamá disputará su tercer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a Inglaterra el próximo 27 de junio.Durante dos días, el grupo recorrió el MetLife Stadium —que también albergará la final del torneo—, además del hotel de concentración y el centro de entrenamiento del club New York Red Bulls. En el estadio se informó que en abril se instalará el nuevo césped natural y que el primer partido en esa sede será el 13 de junio entre Brasil y Marruecos.El técnico Thomas Christiansen señaló que aún queda trabajo en la preparación del equipo, aunque destacó que el enfoque principal está en los rivales del grupo: Ghana, Croacia e Inglaterra.