Thomas Christiansen evalúa el campamento base de Panamá en Toronto de cara al Mundial 2026

Una delegación de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), encabezada por el director técnico de la selección nacional, Thomas Christiansen, realizó un recorrido por el campamento base y las sedes que utilizará Panamá en Canadá y Estados Unidos como parte de la preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante la visita, el grupo inspeccionó hoteles, estadios y centros de entrenamiento, además de recorrer el Nottawasaga Inn Resort, complejo que funcionará como base de concentración del equipo y que está ubicado en la ciudad de New Tecumseth, al norte de Toronto.

El entrenador destacó que el lugar ofrece tranquilidad y privacidad para el trabajo del equipo, además de su cercanía con el Toronto Stadium, donde Panamá disputará sus dos primeros partidos del grupo L ante Ghana el 17 de junio y Croacia el 23 de junio.

“El base camp es un sitio bonito, tranquilo, con bastante privacidad, que ahora va a cambiar mucho para el mes de junio. Ahora no hay hojas en los árboles, el campo todavía no está, pero nos podemos hacer la idea de cómo va a ser todo, la logística, así que contento de haber venido y de haberlo visto”, expresó Christiansen tras la visita.