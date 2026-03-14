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Thomas Christiansen evalúa el campamento base de Panamá en Toronto de cara al Mundial 2026

Delegación de Federación Panameña de Fútbol inspecciona sedes del Copa Mundial de la FIFA 2026
Delegación de Federación Panameña de Fútbol inspecciona sedes del Copa Mundial de la FIFA 2026 | Fepafut
Por
Emiliana Tuñón
  • 14/03/2026 11:57
Delegación de Fepafut inspecciona sedes y campamento base de Panamá rumbo al Mundial 2026

Una delegación de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), encabezada por el director técnico de la selección nacional, Thomas Christiansen, realizó un recorrido por el campamento base y las sedes que utilizará Panamá en Canadá y Estados Unidos como parte de la preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante la visita, el grupo inspeccionó hoteles, estadios y centros de entrenamiento, además de recorrer el Nottawasaga Inn Resort, complejo que funcionará como base de concentración del equipo y que está ubicado en la ciudad de New Tecumseth, al norte de Toronto.

El entrenador destacó que el lugar ofrece tranquilidad y privacidad para el trabajo del equipo, además de su cercanía con el Toronto Stadium, donde Panamá disputará sus dos primeros partidos del grupo L ante Ghana el 17 de junio y Croacia el 23 de junio.

“El base camp es un sitio bonito, tranquilo, con bastante privacidad, que ahora va a cambiar mucho para el mes de junio. Ahora no hay hojas en los árboles, el campo todavía no está, pero nos podemos hacer la idea de cómo va a ser todo, la logística, así que contento de haber venido y de haberlo visto”, expresó Christiansen tras la visita.

Durante el recorrido, la delegación revisó los espacios donde se ubicarán las canchas de entrenamiento, así como áreas de gimnasio, piscinas, zonas de recuperación y las instalaciones del hotel destinadas a la delegación, que incluyen salones de comida, utilería, fisioterapia y espacios para entrevistas.

Además, el grupo visitó el Toronto Stadium, donde pudo constatar los avances en los trabajos de remodelación y ampliación del estadio, que incrementará su capacidad a unos 45 mil aficionados tras la instalación de aproximadamente 17 mil nuevos asientos para el inicio del torneo.

Delegación de Federación Panameña de Fútbol visita el MetLife Stadium rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026l

La delegación de la Federación Panameña de Fútbol también visitó la sede de Nueva Jersey y Nueva York, donde Panamá disputará su tercer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a Inglaterra el próximo 27 de junio.

Durante dos días, el grupo recorrió el MetLife Stadium —que también albergará la final del torneo—, además del hotel de concentración y el centro de entrenamiento del club New York Red Bulls. En el estadio se informó que en abril se instalará el nuevo césped natural y que el primer partido en esa sede será el 13 de junio entre Brasil y Marruecos.

El técnico Thomas Christiansen señaló que aún queda trabajo en la preparación del equipo, aunque destacó que el enfoque principal está en los rivales del grupo: Ghana, Croacia e Inglaterra.

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