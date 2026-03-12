Selección de Panamá: Thomas Christiansen explica por qué su proceso es el más largo de su carrera

'Yo intento decir que es un grupo simpático [risas]. Lo que sí que hemos hecho en estos cinco años es competir con grandes selecciones, pero ya no nos pasan por encima Estados Unidos, México y Canadá. Podemos ganarles, aunque a México en mi tiempo aquí no he podido ganarles'.'Pero hemos ganado a Estados Unidos en varias ocasiones. Y es lo que queremos con Ghana, Croacia e Inglaterra. Sabemos que son duros, pero queremos competirles y queremos poner Panamá en el mapa mundial. Y que el país se sienta orgulloso de su selección. Ya no solamente tenemos que celebrar los goles de Panamá, aunque no den puntos. Es dar un paso más'.