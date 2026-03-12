  1. Inicio
Selección de Panamá: Thomas Christiansen explica por qué su proceso es el más largo de su carrera

El técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen.
Por
Jean-Paul Francis Botello
  • 13/03/2026 00:00
En una entrevista con la FIFA, el entrenador de la selección de Panamá dio detalles del proceso que fue clasificar al Mundial 2026 y su conexión que tiene con el país

La historia de Thomas Christiansen con la selección de Panamá inició en el 2020 cuando estampó su firma en su primer contrato con la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut). A pesar de los altibajos, el técnico se ha ganado el corazón de los miles de aficionados, pero sobre todo le dio ese segundo sueño mundialista al país.

A pocos días de empezar la Copa Mundial de la FIFA 2026, el entrenador hace pocos días realizó una avanzada en los dos recintos (Toronto y Nueva York/Nueva Jersey) que jugará Panamá, así como también inspeccionó el Nottawasaga Training Site en New Tecumseth, campamento que tendrá Panamá para la cita mundialista.

Durante su visita, el técnico tuvo la oportunidad de ser entrevistado por la FIFA y dio detalles de como fue la preparación del equipo para ese segundo Mundial que disputarán en su historia, lo que significa ser entrenador de Panamá y como la selección afrontará un difícil grupo en el que están Ghana, Croacia e Inglaterra.

Panamá de cara a la cita mundialista

“Desde el momento en el que Panamá se clasificó a su segundo Mundial hay mucha felicidad en el país. Lo viven con mucha pasión y alegría. Me siento muy orgulloso por haberles dado esta alegría”.

Primer proceso en Catar 2022

“Lo primero es la experiencia que tuvimos en ese proceso a Catar. Cosas que aprendimos y bonitas que nos pasaron. No nos clasificamos después de haber hecho unas muy buenas eliminatorias, pero no era el momento de nuestra clasificación a ese Mundial. Nosotros llegamos en agosto de 2020 y si lo hubiéramos conseguido habría sido perfecto, pero no era nuestro principal objetivo”.

“El principal objetivo era el Mundial 2026. Y para eso se necesitaba hacer un proceso y una adaptación. Se hizo todo perfecto, fuimos progresando, evolucionando y cosechando resultados con el tiempo. La Copa América, que conseguimos clasificar y luego pasar de ronda estando en un grupo con Bolivia, Estados Unidos y Uruguay. El último torneo que tuvimos, la Liga de Naciones de la Concacaf, por primera vez en la historia nos clasificamos para una final”.

“Y justo en noviembre nos clasificamos para el segundo Mundial, que fue la alegría que queríamos y el objetivo marcado”.

Conexión y vínculo con el país

“Me siento súper unido al país, muy agradecido por ese cariño que hemos recibido, tanto el cuerpo técnico como yo, de la gente, la federación y los aficionados... No es habitual estar tantos años en un sitio en clubes, que donde más he estado son tres años”.

“Pero esto es parte del fútbol. Si las cosas bien y te sientes a gusto es motivo para quedarse. El vínculo es tal que estamos tramitando el pasaporte panameño. Muchos ya dicen que somos panameños, pero además de serlo de boca queremos serlo de espíritu y de papeles”.

Dramatismo en el último partido de clasificación

“Tenía claro que iba a ser una fase de grupos complicada, difícil. Sufrimos. Empezamos el mes de septiembre con dos empates que no contemplábamos en la preparación, luego fuimos mejorando en la siguiente ventana y la última de noviembre fue espectacular. Sacamos un resultado muy bueno fuera de casa contra Guatemala, mostrando carácter y estar preparados para esa exigencia”.

“El último partido estaba convencido de conseguir nuestro objetivo, era mi sensación. Luego durante nuestro encuentro, en el segundo tiempo, ya con el 2-0 escuchamos que Surinam iba perdiendo y allí se nos aclaró la situación. Pero la verdad que el equipo supo hacer su trabajo y fue merecida la clasificación”.

Celebración de la clasificación del Mundial 2026

“Creo que es el partido donde más feliz y orgulloso he estado. Por supuesto debutar con el Barça, debutar con la selección española, ser máximo goleador de la Bundesliga...pero clasificar y ser el director técnico de una selección, pero también de un país, esa felicidad y esos años de sacrificio de estar muy lejos de tu familia y seres queridos al final tiene su peso. Y cuando consigues un objetivo como una clasificación para el Mundial la alegría es mayor”.

Grupo con Ghana, Croacia e Inglaterra

“Yo intento decir que es un grupo simpático [risas]. Lo que sí que hemos hecho en estos cinco años es competir con grandes selecciones, pero ya no nos pasan por encima Estados Unidos, México y Canadá. Podemos ganarles, aunque a México en mi tiempo aquí no he podido ganarles”.

“Pero hemos ganado a Estados Unidos en varias ocasiones. Y es lo que queremos con Ghana, Croacia e Inglaterra. Sabemos que son duros, pero queremos competirles y queremos poner Panamá en el mapa mundial. Y que el país se sienta orgulloso de su selección. Ya no solamente tenemos que celebrar los goles de Panamá, aunque no den puntos. Es dar un paso más”.

Figura del capitán Aníbal Godoy

“Tenemos un capitán en Aníbal Godoy que es muy bueno. Tanto fuera como dentro del terreno de juego. Sabe manejar muy bien al grupo. Si hay algo que hemos hecho bien en la selección de Panamá es ser un equipo unido, comprometido... Hay muchos equipos que han sido mejores que nosotros, pero les hemos ganado por ser un grupo colectivo”.

Pronto debut en la Copa Mundial de la FIFA

“Ahí quizás me tendré que pellizcar un poco. Será un momento increíble. Un sueño hecho realidad. Ya hemos estado en muchos Mundiales, pero como aficionado. Ahora toca vivirlo desde dentro. Será un momento histórico. Escuchar el himno de Panamá y ser el seleccionador de un país al que quiero mucho”.

