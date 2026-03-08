Las 5 claves de Panamá y el mundo | 8 de marzo

Este <b>domingo 8 de marzo</b> la agenda informativa de <b>Panamá</b> y el mundo está marcada por diversos acontecimientos de relevancia nacional e internacional, que abarcan temas sociales, de seguridad y geopolítica.-Hoy se conmemora el <b>Día Internacional de la Mujer</b>, una fecha dedicada a reconocer la lucha, el esfuerzo y la valentía de millones de mujeres, así como a promover la igualdad de derechos y oportunidades.<b>-El Servicio Nacional Aeronaval de Panamá (Senan)</b> informó que en los próximos días arribarán al país <b>tres helicópteros Black Hawk</b>, dos modelos HH-60 y uno UH-60, pertenecientes a la <b>Fuerza de Tarea Conjunta Bravo</b> del <b>Comando Sur de los Estados Unidos</b>, que participarán en entrenamientos conjuntos.-El periodista colombiano <b>Luis Carlos Vélez</b> aseguró a través de su cuenta en <b>X</b> que la extradición del empresario <b>Alex Saab</b> hacia <b>Estados Unidos</b> sería inminente, un caso que ha generado atención en el ámbito político y judicial.-<b>Irán</b> lanzó una advertencia que vuelve a elevar la tensión en la región. El portavoz de los <b>Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica</b>, <b>Alí Mohamad Naini</b>, afirmó que las fuerzas armadas del país están preparadas para sostener al menos seis meses más de guerra intensa al ritmo actual de las operaciones.-La <b>Asamblea de Expertos de Irán</b>, organismo religioso encargado de elegir al líder supremo del país, aseguró que ya se tomó una decisión sobre el sucesor del ayatolá <b>Alí Jamenei</b>, lo que podría marcar un momento clave en el futuro político de la República Islámica, aunque el anuncio oficial aún no se ha realizado.