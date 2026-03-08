Las 5 claves de Panamá y el mundo | 8 de marzo

Este domingo 8 de marzo la agenda informativa de Panamá y el mundo está marcada por diversos acontecimientos de relevancia nacional e internacional, que abarcan temas sociales, de seguridad y geopolítica.

-Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha dedicada a reconocer la lucha, el esfuerzo y la valentía de millones de mujeres, así como a promover la igualdad de derechos y oportunidades.

-El Servicio Nacional Aeronaval de Panamá (Senan) informó que en los próximos días arribarán al país tres helicópteros Black Hawk, dos modelos HH-60 y uno UH-60, pertenecientes a la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo del Comando Sur de los Estados Unidos, que participarán en entrenamientos conjuntos.

-El periodista colombiano Luis Carlos Vélez aseguró a través de su cuenta en X que la extradición del empresario Alex Saab hacia Estados Unidos sería inminente, un caso que ha generado atención en el ámbito político y judicial.

-Irán lanzó una advertencia que vuelve a elevar la tensión en la región. El portavoz de los Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, Alí Mohamad Naini, afirmó que las fuerzas armadas del país están preparadas para sostener al menos seis meses más de guerra intensa al ritmo actual de las operaciones.

-La Asamblea de Expertos de Irán, organismo religioso encargado de elegir al líder supremo del país, aseguró que ya se tomó una decisión sobre el sucesor del ayatolá Alí Jamenei, lo que podría marcar un momento clave en el futuro político de la República Islámica, aunque el anuncio oficial aún no se ha realizado.