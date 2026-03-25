Más de mil panameños reciben apoyo consular en medio del conflicto del Medio Oriente

El vicecanciller Carlos Arturo Hoyos informó que el Gobierno de Panamá mantiene una coordinación estrecha con sus misiones diplomáticas en Medio Oriente para atender a los panameños residentes en la región, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

“Estamos muy bien articulados con los embajadores de Egipto, Jordania, Israel, Catar, Emiratos Árabes, Arabia Saudita. Siempre trabajamos para asegurarnos de que los panameños, donde sea que estén, tengan el apoyo y servicio de un gobierno que debe velar por mantenerlos seguros”, señaló Hoyos, este miércoles, durante un evento de la Embajada de Estados Unidos en Panamá.

El vicecanciller explicó que se han identificado distintas situaciones: algunos panameños desean salir de los países donde residen, pero no cuentan con los medios para hacerlo. En esos casos, Panamá gestiona apoyo con gobiernos aliados para facilitar su salida.

Hoyos subrayó que no se han registrado heridos ni fallecidos entre los nacionales y que existe un inventario actualizado de la comunidad panameña en la región, que supera el millar de personas. “No se trata de turismo ni de una coyuntura pasajera, son panameños que viven allá”, puntualizó.

En Jordania, por ejemplo, la comunidad alcanza unas 200 personas, algunas de las cuales han manifestado su interés en regresar. El vicecanciller recordó que Panamá ya ha brindado apoyo en situaciones similares, como ocurrió en 2025 durante la llamada guerra de los 12 días en Israel.

“Son escenarios que monitoreamos constantemente para asegurar que el gobierno tenga una incidencia positiva y pueda actuar rápido y de forma coordinada, no solo a nivel interno, sino también con nuestros servicios exteriores y con países vecinos que nos han brindado apoyo”, concluyó Hoyos.