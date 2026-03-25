Martínez-Acha se reúne con los 10 panameños detenidos en Cuba

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, pudo reunirse con los 10 panameños que se encuentran detenidos en Cuba por confeccionar letreros con contenidos que las autoridades cubanas calificaron como “subversivos y contrarios al orden constitucional”.

Martínez-Acha, junto al embajador de Panamá en Cuba, Edwin Pitty, se reunieron con el grupo de panameños, quienes se encentran en la cárcel de Villa Marista.

La Estrella de Panamá conoció que la visita del canciller surge por el interés del presidente José Raúl Mulino de conocer la situación de los panameños.

En Cuba se encuentran detenidos 10 panameños por confeccionar letreros con contenidos que las autoridades cubanas calificaron como “subversivos y contrarios al orden constitucional”.

Además, hace dos semanas el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, declaró que los detenidos estarían señalando a las personas que presuntamente financiaron su viaje a la isla.

Díaz-Canel, afirmó que se están respetando los derechos de los diez ciudadanos panameños detenidos en la isla hace dos semanas tras escribir mensajes contra el régimen cubano.

Martínez-Acha comenzó este miércoles 25 de marzo una visita oficial a la isla de Cuba, como parte de su agenda diplomática en la región.

Primero fue recibido a su llegada a La Habana por Rafael Dausá, jefe de América Central y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.

Además, el funcionario se reunió con su homologo cubano Bruno Rodríguez Parrilla, con quien discutió temas de la agenda bilateral de ambos países.

Rodríguez Parrilla señaló que le complacía profundamente recibir a Martínez-Acha en Cuba como parte de su visita de trabajo y expresó la seguridad que su estancia contribuirá a continuar impulsando las históricas y tradicionales relaciones de amistad y colaboración entre los dos países.

“Se quiere mucho a Panamá y a los panameños entre nosotros los cubanos. Hay muchos elementos comunes a partir de un sólido vínculo cultural entre nuestros países y vínculos multifacéticos, igual que una tradición de cooperación en las organizaciones internacionales y la agenda multilateral. Le agradezco profundamente su presencia en Cuba”, dijo el canciller cubano.