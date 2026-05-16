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Senan busca al capitán de barco hundido cerca de puerto Caimito; hay 10 sobrevivientes y un desaparecido

Tras ser localizado por los equipos de rescate, el tripulante fue auxiliado y trasladado a un centro hospitalario para recibir atención médica.
Tras ser localizado por los equipos de rescate, el tripulante fue auxiliado y trasladado a un centro hospitalario para recibir atención médica. Cedida
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 16/05/2026 15:53
El rescatado fue identificado como el maquinista de la embarcación, quien permaneció más de 12 horas en el mar luego del hundimiento.

Buzos del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) lograron rescatar con vida a uno de los tripulantes desaparecidos tras el naufragio de la embarcación pesquera Anchoveta II, ocurrido durante la madrugada de este sábado 16 de mayo entre Vacamonte y puerto Caimito, en la provincia de Panamá Oeste.

El sobreviviente fue identificado como el maquinista de la embarcación, quien permaneció más de 12 horas en el mar luego del hundimiento, registrado a unas dos millas náuticas del área comprendida entre ambos puntos.

Tras ser localizado por los equipos de rescate, el tripulante fue auxiliado y trasladado a un centro hospitalario para recibir atención médica.

Las autoridades informaron que las labores de búsqueda continúan para dar con el paradero del capitán de la embarcación, quien permanece desaparecido.

El naufragio de la Anchoveta II dejó inicialmente nueve marinos rescatados con vida, una persona fallecida y un desaparecido.

El operativo es coordinado por el Senan, que mantiene desplegados medios marítimos, unidades de buzos y personal especializado en búsqueda y rescate.

En las labores también participan funcionarios del Sistema Nacional de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos de Panamá y embarcaciones civiles que colaboran en el rastreo de la zona.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre las causas del hundimiento ni han revelado la identidad de la víctima fatal.

Los equipos de emergencia continúan recorriendo el área marítima en busca de indicios que permitan ubicar al capitán desaparecido, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente marítimo.

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