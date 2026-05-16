Senan busca al capitán de barco hundido cerca de puerto Caimito; hay 10 sobrevivientes y un desaparecido

El naufragio de la Anchoveta II dejó inicialmente nueve marinos rescatados con vida, una persona fallecida y un desaparecido.El operativo es coordinado por el Senan, que mantiene desplegados medios marítimos, unidades de buzos y personal especializado en búsqueda y rescate.En las labores también participan funcionarios del Sistema Nacional de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos de Panamá y embarcaciones civiles que colaboran en el rastreo de la zona.Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre las causas del hundimiento ni han revelado la identidad de la víctima fatal.<b>Los equipos de emergencia continúan recorriendo el área marítima en busca de indicios que permitan ubicar al capitán desaparecido, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente marítimo.</b>