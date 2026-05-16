Senan busca al capitán de barco hundido cerca de puerto Caimito; hay 10 sobrevivientes y un desaparecido

Buzos del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) lograron rescatar con vida a uno de los tripulantes desaparecidos tras el naufragio de la embarcación pesquera Anchoveta II, ocurrido durante la madrugada de este sábado 16 de mayo entre Vacamonte y puerto Caimito, en la provincia de Panamá Oeste.

El sobreviviente fue identificado como el maquinista de la embarcación, quien permaneció más de 12 horas en el mar luego del hundimiento, registrado a unas dos millas náuticas del área comprendida entre ambos puntos.

Tras ser localizado por los equipos de rescate, el tripulante fue auxiliado y trasladado a un centro hospitalario para recibir atención médica.

Las autoridades informaron que las labores de búsqueda continúan para dar con el paradero del capitán de la embarcación, quien permanece desaparecido.