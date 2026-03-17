Díaz-Canel acusa a administración de Trump de planear control sobre la isla y sus recursos

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró la noche de este martes 17 de marzo que Estados Unidos mantiene amenazas públicas contra el orden constitucional de la isla y denunció la existencia de una “guerra económica” dirigida a debilitar al país.

A través de una publicación en la red social X, el mandatario cubano afirmó que la administración del presidente Donald Trump “amenaza casi a diario con derrocar por la fuerza el orden constitucional”, utilizando como argumento las dificultades económicas que atraviesa la nación caribeña.

De acuerdo con Díaz-Canel, estas limitaciones económicas son resultado de políticas sostenidas durante más de seis décadas por Estados Unidos, orientadas —según su postura— a aislar y presionar a Cuba.

En su mensaje, el gobernante también señaló que existen supuestos planes para tomar control del país, sus recursos y su economía, lo que, a su juicio, explicaría las medidas económicas aplicadas contra la isla.