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Díaz-Canel acusa a administración de Trump de planear control sobre la isla y sus recursos

En su mensaje, Díaz-Canel también señaló que existen supuestos planes para tomar control del país.
En su mensaje, Díaz-Canel también señaló que existen supuestos planes para tomar control del país. AFP
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Manuel Vega Loo
  • 17/03/2026 22:26
Díaz-Canel denuncia amenazas de Estados Unidos y ‘guerra económica’ contra Cuba, mientras se abren oportunidades de inversión para cubanos en el exterior.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró la noche de este martes 17 de marzo que Estados Unidos mantiene amenazas públicas contra el orden constitucional de la isla y denunció la existencia de una “guerra económica” dirigida a debilitar al país.

A través de una publicación en la red social X, el mandatario cubano afirmó que la administración del presidente Donald Trump “amenaza casi a diario con derrocar por la fuerza el orden constitucional”, utilizando como argumento las dificultades económicas que atraviesa la nación caribeña.

De acuerdo con Díaz-Canel, estas limitaciones económicas son resultado de políticas sostenidas durante más de seis décadas por Estados Unidos, orientadas —según su postura— a aislar y presionar a Cuba.

En su mensaje, el gobernante también señaló que existen supuestos planes para tomar control del país, sus recursos y su economía, lo que, a su juicio, explicaría las medidas económicas aplicadas contra la isla.

“Solo así se explica la feroz guerra económica que se aplica como castigo colectivo contra todo el pueblo”, expresó el presidente cubano en su publicación.

Asimismo, advirtió que, ante un escenario de mayor tensión, Cuba respondería con resistencia frente a cualquier agresión externa. “Cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”, concluyó.

Las declaraciones de Díaz-Canel se producen al día siguiente que se anunciara que los cubanos que viven en el exterior y sus descendientes podrán invertir en la isla.

El anuncio lo efectuó este lunes el ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, en una entrevista con la cadena estadounidense NBC.

Además, las declaraciones de Pérez-Oliva se produce pocos días después de que La Habana confirmara que mantiene “conversaciones” con Washington.

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