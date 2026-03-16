Cubanos en el extranjero podrán invertir en negocios en la isla, anuncia el Gobierno

El Gobierno de Cuba anunció que permitirá a los ciudadanos cubanos que residen en el extranjero <b>invertir y ser propietarios de negocios dentro del país</b>, una medida que busca impulsar la economía en medio de la crisis que atraviesa la isla. La información fue dada a conocer por el viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga.En una entrevista concedida a <b>NBC News</b>, citada también por <b>Noticias Telemundo,</b> el funcionario explicó que, los cubanos que viven fuera del país, incluidos aquellos que residen en ciudades como Miami, podrán participar en el sector privado y desarrollar negocios en la isla. <b>'Cuba está abierta a tener una relación comercial fluida con empresas estadounidenses'</b> y <b>'también con cubanos que residen en Estados Unidos y sus descendientes'</b>, dijo Fraga, citado por Telemundo.El anuncio forma parte de un conjunto de reformas económicas que el Gobierno cubano impulsa con el objetivo de crear lo que describió como <b>un 'entorno empresarial dinámico'</b>.De acuerdo con NBC News y Noticias Telemundo, Pérez-Oliva Fraga señaló que el país también está abierto a fortalecer las relaciones comerciales con empresas estadounidenses y con cubanos que viven en Estados Unidos y sus descendientes.El anuncio se produce en un momento de fuertes dificultades económicas para la isla. Cuba enfrenta actualmente <b>una crisis energética y económica</b>, así como protestas ciudadanas y presiones políticas externas.Durante la entrevista, el viceprimer ministro señaló que el embargo económico de Estados Unidos, al que el Gobierno cubano se refiere como '<b>bloqueo'</b>, ha tenido un impacto significativo en la economía del país. Según explicó, estas sanciones han limitado el acceso de Cuba a financiamiento, tecnología y mercados internacionales.'El bloqueo nos priva de acceso a financiamiento, acceso a tecnología, acceso a mercados y, en los últimos años, ha estado dirigido específicamente a privar a nuestro país del acceso al combustible', dijo Fagra, citado por Telemundo.Asimismo, el funcionario indicó que la situación energética se ha agravado en los últimos meses, ya que <b>desde hace aproximadamente tres meses no han llegado cargamentos de petróleo al país</b>, lo que ha intensificado las dificultades para el suministro eléctrico.Según Pérez-Oliva Fraga, las oportunidades podrían extenderse a áreas como el turismo, la minería, así como proyectos de reparación y modernización de la red eléctrica del país.El funcionario destacó que estas inversiones podrían abarcar desde pequeños proyectos privados hasta iniciativas de gran escala, especialmente en infraestructura.