Cubanos en el extranjero podrán invertir en negocios en la isla, anuncia el Gobierno

El Gobierno de Cuba anunció que permitirá a los ciudadanos cubanos que residen en el extranjero invertir y ser propietarios de negocios dentro del país, una medida que busca impulsar la economía en medio de la crisis que atraviesa la isla. La información fue dada a conocer por el viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga.

En una entrevista concedida a NBC News, citada también por Noticias Telemundo, el funcionario explicó que, los cubanos que viven fuera del país, incluidos aquellos que residen en ciudades como Miami, podrán participar en el sector privado y desarrollar negocios en la isla.

“Cuba está abierta a tener una relación comercial fluida con empresas estadounidenses” y “también con cubanos que residen en Estados Unidos y sus descendientes”, dijo Fraga, citado por Telemundo.

El anuncio forma parte de un conjunto de reformas económicas que el Gobierno cubano impulsa con el objetivo de crear lo que describió como un “entorno empresarial dinámico”.

De acuerdo con NBC News y Noticias Telemundo, Pérez-Oliva Fraga señaló que el país también está abierto a fortalecer las relaciones comerciales con empresas estadounidenses y con cubanos que viven en Estados Unidos y sus descendientes.

El anuncio se produce en un momento de fuertes dificultades económicas para la isla. Cuba enfrenta actualmente una crisis energética y económica, así como protestas ciudadanas y presiones políticas externas.

Durante la entrevista, el viceprimer ministro señaló que el embargo económico de Estados Unidos, al que el Gobierno cubano se refiere como “bloqueo”, ha tenido un impacto significativo en la economía del país. Según explicó, estas sanciones han limitado el acceso de Cuba a financiamiento, tecnología y mercados internacionales.

“El bloqueo nos priva de acceso a financiamiento, acceso a tecnología, acceso a mercados y, en los últimos años, ha estado dirigido específicamente a privar a nuestro país del acceso al combustible”, dijo Fagra, citado por Telemundo.

Asimismo, el funcionario indicó que la situación energética se ha agravado en los últimos meses, ya que desde hace aproximadamente tres meses no han llegado cargamentos de petróleo al país, lo que ha intensificado las dificultades para el suministro eléctrico.

Según Pérez-Oliva Fraga, las oportunidades podrían extenderse a áreas como el turismo, la minería, así como proyectos de reparación y modernización de la red eléctrica del país.

El funcionario destacó que estas inversiones podrían abarcar desde pequeños proyectos privados hasta iniciativas de gran escala, especialmente en infraestructura.