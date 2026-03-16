Cuba abrirá inversión privada a su diáspora mientras negocia con Estados Unidos en medio de presión económica

El Gobierno de Cuba anunció que permitirá a ciudadanos cubanos residentes en el extranjero invertir en el sector privado nacional, una decisión que forma parte de las reformas económicas que intenta implementar la isla para revitalizar su economía.El viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, explicó en una entrevista con la cadena estadounidense NBC que la iniciativa no se limitará a pequeñas operaciones comerciales. Según indicó, el plan contempla proyectos de mayor escala, especialmente en infraestructura vinculada a sectores estratégicos como el turismo, la minería y la energía.'Cuba está abierta a mantener relaciones económicas activas con empresas estadounidenses', afirmó el funcionario. También señaló que el país busca facilitar la participación de cubanos que viven en Estados Unidos y sus descendientes, ampliando así las oportunidades de inversión provenientes de la diáspora.