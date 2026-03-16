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Cuba abrirá inversión privada a su diáspora mientras negocia con Estados Unidos en medio de presión económica

El anuncio coincide con contactos diplomáticos recientes entre Cuba y Estados Unidos mientras Washington mantiene presión económica sobre la isla.
El anuncio coincide con contactos diplomáticos recientes entre Cuba y Estados Unidos mientras Washington mantiene presión económica sobre la isla. AFP
Por
Darine Waked
  • 17/03/2026 00:00
Gobierno isleño impulsa reformas para atraer capital exterior, priorizando infraestructura estratégica y sectores productivos clave, en medio de sanciones y contactos diplomáticos recientes

El Gobierno de Cuba anunció que permitirá a ciudadanos cubanos residentes en el extranjero invertir en el sector privado nacional, una decisión que forma parte de las reformas económicas que intenta implementar la isla para revitalizar su economía.

El viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, explicó en una entrevista con la cadena estadounidense NBC que la iniciativa no se limitará a pequeñas operaciones comerciales. Según indicó, el plan contempla proyectos de mayor escala, especialmente en infraestructura vinculada a sectores estratégicos como el turismo, la minería y la energía.

“Cuba está abierta a mantener relaciones económicas activas con empresas estadounidenses”, afirmó el funcionario. También señaló que el país busca facilitar la participación de cubanos que viven en Estados Unidos y sus descendientes, ampliando así las oportunidades de inversión provenientes de la diáspora.

Reformas económicas para crear un nuevo entorno empresarial

La medida forma parte de una estrategia gubernamental orientada a transformar el panorama económico del país y generar un entorno de negocios más dinámico.

Pérez-Oliva explicó que el objetivo es atraer capital externo que impulse la actividad productiva y contribuya a modernizar sectores considerados prioritarios. La apertura a inversionistas cubanos en el exterior representa, según el gobierno, un paso relevante dentro del proceso de actualización económica que atraviesa la isla.

Sin embargo, el ministro también subrayó que estas reformas enfrentan obstáculos importantes derivados de las sanciones impuestas por Estados Unidos. De acuerdo con el funcionario, las restricciones estadounidenses dificultan el acceso de Cuba a financiamiento internacional, tecnología avanzada y mercados globales.

“El bloqueo y la política de hostilidad contra Cuba afectan directamente la posibilidad de desarrollar estas iniciativas”, sostuvo Pérez-Oliva.

Contactos diplomáticos con Washington

El anuncio llega en un momento de renovada tensión y diálogo entre La Habana y Washington. Apenas tres días antes de la entrevista, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, confirmó que autoridades de ambos países mantienen contactos diplomáticos.

Durante las últimas semanas, funcionarios estadounidenses habían mencionado conversaciones con representantes cubanos, aunque inicialmente el gobierno de la isla negó que esos intercambios estuvieran ocurriendo.

Paralelamente, Washington ha incrementado la presión sobre el gobierno cubano mediante restricciones energéticas y medidas económicas aplicadas desde enero, con el objetivo de impulsar reformas en el sistema económico del país.

El propio presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó recientemente ante periodistas a bordo del avión presidencial que ambas naciones podrían alcanzar “muy pronto” algún tipo de acuerdo.

Trump añadió que, de no lograrse avances, su administración está preparada para adoptar medidas adicionales.

En este contexto, la apertura a inversiones provenientes de la diáspora cubana podría convertirse en un elemento clave para el futuro económico de la isla y para la evolución de sus relaciones con Estados Unidos.

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