Cuba abrirá inversión privada a su diáspora mientras negocia con Estados Unidos en medio de presión económica

El Gobierno de Cuba anunció que permitirá a ciudadanos cubanos residentes en el extranjero invertir en el sector privado nacional, una decisión que forma parte de las reformas económicas que intenta implementar la isla para revitalizar su economía. El viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, explicó en una entrevista con la cadena estadounidense NBC que la iniciativa no se limitará a pequeñas operaciones comerciales. Según indicó, el plan contempla proyectos de mayor escala, especialmente en infraestructura vinculada a sectores estratégicos como el turismo, la minería y la energía. “Cuba está abierta a mantener relaciones económicas activas con empresas estadounidenses”, afirmó el funcionario. También señaló que el país busca facilitar la participación de cubanos que viven en Estados Unidos y sus descendientes, ampliando así las oportunidades de inversión provenientes de la diáspora.

Reformas económicas para crear un nuevo entorno empresarial

La medida forma parte de una estrategia gubernamental orientada a transformar el panorama económico del país y generar un entorno de negocios más dinámico. Pérez-Oliva explicó que el objetivo es atraer capital externo que impulse la actividad productiva y contribuya a modernizar sectores considerados prioritarios. La apertura a inversionistas cubanos en el exterior representa, según el gobierno, un paso relevante dentro del proceso de actualización económica que atraviesa la isla. Sin embargo, el ministro también subrayó que estas reformas enfrentan obstáculos importantes derivados de las sanciones impuestas por Estados Unidos. De acuerdo con el funcionario, las restricciones estadounidenses dificultan el acceso de Cuba a financiamiento internacional, tecnología avanzada y mercados globales. “El bloqueo y la política de hostilidad contra Cuba afectan directamente la posibilidad de desarrollar estas iniciativas”, sostuvo Pérez-Oliva.

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