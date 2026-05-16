Cambio Democrático aún no define respaldo para la presidencia de la Asamblea, dice Yanibel Ábrego

La exdiputada y presidenta de Cambio Democrático (CD), Yanibel Ábrego, enfatizó la tarde de este sábado 16 de mayo que su colectivo aún no decide sobre una futura alianza en la selección del nuevo diputado presidente de la Asamblea Nacional.

Ábrego reveló que la próxima semana se reunirá con los ocho diputados de CD para hablar sobre el tema y reiteró que por ello no quería adelantar una posición.

Para la exdiputada, la alianza que se formó para escoger a Jorge Herrera como diputado presidente de la Asamblea Nacional ha trabajado hasta la fecha a favor del Gobierno.

“No quisiera adelantarme a una propuesta que tenga la bancada... no los he escuchado en los, en la próxima semana estaré reuniéndome” con esos ocho diputados de CD.

También recordó que en la pasada elección del nuevo diputado presidente de la Asamblea Nacional había una candidata del oficialista Realizando Metas y resultó ganador el panameñista Jorge Herrera.

No obstante, aseguró que actualmente CD no mantiene una “línea política” impuesta sobre este tema y que las decisiones se han manejado de manera democrática entre los diputados del colectivo.

“Hemos trabajado de manera importante y relacionada con la bancada de Cambio Democrático y de manera democrática”, agregó.

Ábrego insistió que de acuerdo con su experiencia no es recomendable pelearse con los diputados, es mejor dejarlos legislar.

LA JUVENTUD, LA CLAVE DE CD

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una jornada de capacitación organizada por la Secretaría de Juventud de Cambio Democrático, encabezada por Eric Echeverría, en la que participaron más de 300 jóvenes militantes del partido.

Según Ábrego, la actividad forma parte de una estrategia nacional para preparar nuevos liderazgos políticos con miras a las elecciones de 2029.

“Estamos haciendo un recorrido nacional, capacitando y preparando nuestra oferta electoral para tener los mejores candidatos a representantes, alcaldes y diputados”, explicó.

La dirigente destacó que el partido considera clave el voto joven en las próximas elecciones y por ello busca fortalecer la participación juvenil dentro de la estructura política.

“Sabemos que el porcentaje mayor de votación para el 2029 van a ser jóvenes y por eso nos estamos enfocando mucho en la juventud”, señaló.

Ábrego indicó además que los participantes ya forman parte de Cambio Democrático y describió el programa como un “semillero” para ampliar la participación política juvenil en el país.