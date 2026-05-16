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Seguro Social rechaza ‘mentiras y politiquerías’ en torno a la comida de los pacientes

La entidad destacó que este tipo de actitudes son minoritarias dentro de la Asamblea Nacional.
La entidad destacó que este tipo de actitudes son minoritarias dentro de la Asamblea Nacional. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 16/05/2026 16:57
La CSS aseguró que los alimentos servidos a pacientes cumplen normas nutricionales y controles de calidad.

La Caja de Seguro Social (CSS) emitió un comunicado en el que rechazó “las mentiras y politiquerías” en torno a la alimentación que reciben los pacientes del Complejo Hospitalario, luego de declaraciones realizadas por el diputado Betserai Richards.

En el pronunciamiento, la institución aseguró que “una vez más, el diputado Betserai Richards le miente al país” sobre temas relacionados con la CSS y señaló que esta conducta “demuestra que la motivación del diputado es la búsqueda de notoriedad política a cualquier costo”.

La entidad destacó que este tipo de actitudes son minoritarias dentro de la Asamblea Nacional y afirmó que la mayoría de los diputados respaldan los esfuerzos para “sanear, modernizar y hacer más eficiente la institución” en beneficio de asegurados y pacientes.

La CSS aclaró además que la alimentación servida a los pacientes del Complejo Hospitalario se prepara bajo normas nutricionales, controles de calidad y criterios técnicos establecidos para la atención hospitalaria.

En el comunicado, la institución calificó como “grave y preocupante” que se utilice la vulnerabilidad de pacientes y familiares para impulsar campañas de descrédito basadas en información falsa.

“Los pacientes no deben ser convertidos en instrumentos de confrontación política ni en recursos para generar alarma, confusión o desconfianza sobre los servicios de salud”, expresó la entidad.

La CSS reiteró su compromiso con una atención “digna, segura y responsable” e hizo un llamado a que cualquier observación sobre los servicios hospitalarios se maneje con seriedad, verificación y respeto hacia los pacientes, quienes “merecen información cierta y no ser utilizados como parte de campañas de difamación”.

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