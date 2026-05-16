Seguro Social rechaza ‘mentiras y politiquerías’ en torno a la comida de los pacientes

La Caja de Seguro Social (CSS) emitió un comunicado en el que rechazó “las mentiras y politiquerías” en torno a la alimentación que reciben los pacientes del Complejo Hospitalario, luego de declaraciones realizadas por el diputado Betserai Richards.

En el pronunciamiento, la institución aseguró que “una vez más, el diputado Betserai Richards le miente al país” sobre temas relacionados con la CSS y señaló que esta conducta “demuestra que la motivación del diputado es la búsqueda de notoriedad política a cualquier costo”.

La entidad destacó que este tipo de actitudes son minoritarias dentro de la Asamblea Nacional y afirmó que la mayoría de los diputados respaldan los esfuerzos para “sanear, modernizar y hacer más eficiente la institución” en beneficio de asegurados y pacientes.

La CSS aclaró además que la alimentación servida a los pacientes del Complejo Hospitalario se prepara bajo normas nutricionales, controles de calidad y criterios técnicos establecidos para la atención hospitalaria.