Seguro Social rechaza ‘mentiras y politiquerías’ en torno a la comida de los pacientes

<a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">La Caja de Seguro Social (CSS)</a><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social"> </a>emitió un comunicado en el que rechazó 'las mentiras y politiquerías' en torno a la alimentación que reciben los pacientes del Complejo Hospitalario, luego de declaraciones realizadas por el diputado <b><a href="/tag/-/meta/betserai-richards">Betserai Richards.</a></b>En el pronunciamiento, la institución aseguró que 'una vez más, el diputado Betserai Richards le miente al país' sobre temas relacionados con la CSS y señaló que esta conducta 'demuestra que la motivación del diputado es la búsqueda de notoriedad política a cualquier costo'.La entidad destacó que este tipo de actitudes son minoritarias dentro de la Asamblea Nacional y afirmó que la mayoría de los diputados respaldan los esfuerzos para 'sanear, modernizar y hacer más eficiente la institución' en beneficio de asegurados y pacientes.La CSS aclaró además que la alimentación servida a los pacientes del Complejo Hospitalario se prepara bajo normas nutricionales, controles de calidad y criterios técnicos establecidos para la atención hospitalaria.