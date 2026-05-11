Caja de Seguro Social niega desabastecimiento de reactivos en el Complejo

La Caja de Seguro Social (CSS) desmintió las informaciones sobre un supuesto desabastecimiento de reactivos de laboratorio en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid y aseguró que los servicios se mantienen operativos.

La institución lamentó la difusión de datos inexactos, al considerar que pueden desmotivar a los pacientes a asistir a sus controles y pruebas diagnósticas, lo que podría generar consecuencias para su salud.

Según la CSS, actualmente el Complejo Hospitalario mantiene una cobertura del 100% en los servicios de laboratorio destinados a hospitalización y urgencias, garantizando la atención inmediata de pacientes críticos. Además, el área de consulta externa registra una cobertura superior al 80% en la realización de pruebas de laboratorio.