Caja de Seguro Social niega desabastecimiento de reactivos en el Complejo

La CSS habilitó en la plataforma <b>Mi Caja Digital</b> una nueva opción para verificar la disponibilidad de pruebas de laboratorio en distintas instalaciones de salud, como parte de las acciones para fortalecer la atención y facilitar el acceso a los servicios médicos.A través del portal, en la sección 'Búsqueda de resultados', los pacientes pueden consultar de forma rápida y segura sus resultados de laboratorio desde un solo lugar.La CSS destacó que esta herramienta busca evitar traslados innecesarios y optimizar los tiempos de atención para los usuarios del sistema de salud.