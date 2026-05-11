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Caja de Seguro Social niega desabastecimiento de reactivos en el Complejo

La CSS garantiza atención en laboratorios del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid.
La CSS garantiza atención en laboratorios del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid. Cedida | CSS
Por
Emiliana Tuñón
  • 11/05/2026 16:43
La Caja de Seguro Social aseguró cobertura total en laboratorios de urgencias y hospitalización.

La Caja de Seguro Social (CSS) desmintió las informaciones sobre un supuesto desabastecimiento de reactivos de laboratorio en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid y aseguró que los servicios se mantienen operativos.

La institución lamentó la difusión de datos inexactos, al considerar que pueden desmotivar a los pacientes a asistir a sus controles y pruebas diagnósticas, lo que podría generar consecuencias para su salud.

Según la CSS, actualmente el Complejo Hospitalario mantiene una cobertura del 100% en los servicios de laboratorio destinados a hospitalización y urgencias, garantizando la atención inmediata de pacientes críticos. Además, el área de consulta externa registra una cobertura superior al 80% en la realización de pruebas de laboratorio.

Nueva opción en Mi Caja Digital agiliza atención médica

La CSS habilitó en la plataforma Mi Caja Digital una nueva opción para verificar la disponibilidad de pruebas de laboratorio en distintas instalaciones de salud, como parte de las acciones para fortalecer la atención y facilitar el acceso a los servicios médicos.

A través del portal, en la sección “Búsqueda de resultados”, los pacientes pueden consultar de forma rápida y segura sus resultados de laboratorio desde un solo lugar.

La CSS destacó que esta herramienta busca evitar traslados innecesarios y optimizar los tiempos de atención para los usuarios del sistema de salud.

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