Las 5 noticias que debes leer hoy | 16 de mayo

SENAN intensifica búsqueda tras hundimiento de embarcación: hay un desaparecido

Las autoridades continúan las labores de búsqueda luego del hundimiento de una embarcación cerca de Puerto Caimito. Hasta el momento se reportan 10 personas sobrevivientes, mientras equipos de rescate mantienen los operativos para ubicar al capitán desaparecido y esclarecer las circunstancias del incidente.

Primera onda tropical encenderá las alertas: pronostican fuertes lluvias en Panamá

El ingreso de la primera onda tropical de la temporada podría provocar lluvias intensas, tormentas y condiciones inestables en varios puntos del país. Las autoridades meteorológicas recomendaron mantenerse atentos a los reportes oficiales por posibles afectaciones.

Panamá responde a Costa Rica y defiende restricciones sanitarias en disputa comercial

Las autoridades panameñas defendieron las medidas sanitarias aplicadas en medio de las diferencias comerciales con Costa Rica, argumentando que las acciones responden a criterios técnicos y de seguridad sanitaria establecidos por el país.

Regalos terminaron en la basura: la inesperada decisión de delegación vinculada a Trump en China

Una situación poco habitual generó comentarios tras conocerse que integrantes de una delegación relacionada con Donald Trump descartaron diversos regalos recibidos durante una visita. La decisión habría estado vinculada con protocolos internos y medidas de seguridad.

CSS rechaza “mentiras y politiquería” por denuncias sobre comida de pacientes

La Caja de Seguro Social respondió a recientes cuestionamientos relacionados con la alimentación de pacientes y rechazó las acusaciones realizadas sobre el tema. La institución aseguró que mantiene procedimientos para garantizar el servicio y criticó lo que calificó como desinformación.