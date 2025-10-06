Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 6 de octubre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) ha emitido su pronóstico del tiempo para hoy, lunes 6 de octubre de 2025.

Según el meteorólogo Rafael Morán, del Imhpa, se espera un día con cielo nublados, luvias y aguaceros con tormentas. Zonas de provincias centrales y occidente con 100% de saturación de suelo.

Las condiciones meteorológicas se verán marcadas condiciones propias de la época lluviosa y la zona de convergencia estará interactuando con sistemas de baja presión.

La onda tropical número 33 se observa ingresando al arco de las antillas menores, además un disturbio asociado con otra onda tropical, el cual mantiene altas probabilidades de desarrollo ciclónico.

Pronóstico del clima en Panamá para este lunes 6 de octubre

- Para horas de la mañana: Las condiciones estarán estables, cielo parcialmente nublado, con aguaceros aislados hacia el Golfo de Chiriquí.

- Para la tarde: Se prevén aguaceros y lluvias con tormentas hasta fuertes intensidades hacia provincias centrales y occidente del país. Precisamente, esta zona occidental ya presenta saturaciones de suelos. Para el resto del país, aguaceros puntualmente fuertes.

- Para la noche: Lluvias hacia provincias centrales y occidente del país. También episodios de lluvia hacia Panamá Este, Darién y Comarcas.