Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 6 de octubre

El <a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama"><b>Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa)</b> </a>ha emitido su pronóstico del tiempo para hoy, lunes 6 de octubre de 2025.Según el meteorólogo <b>Rafael Morán, </b>del Imhpa, se espera un día con <b>cielo nublados, luvias y aguaceros con tormentas. </b>Zonas de provincias centrales y occidente con 100% de saturación de suelo.Las <b>condiciones meteorológicas </b>se verán marcadas condiciones propias de la época lluviosa y la zona de convergencia estará interactuando con sistemas de baja presión. La onda tropical número 33 se observa ingresando al arco de las antillas menores, <b>además un disturbio asociado con otra onda tropical</b>, el cual mantiene altas probabilidades de desarrollo ciclónico. <b>Pronóstico del clima en Panamá para este lunes 6 de octubre</b><b>- Para horas de la mañana: </b>Las condiciones estarán estables, cielo parcialmente nublado, con aguaceros aislados hacia el Golfo de Chiriquí. <b>- Para la tarde: </b>Se prevén aguaceros y lluvias con tormentas hasta fuertes intensidades hacia provincias centrales y occidente del país. Precisamente, esta zona occidental ya presenta saturaciones de suelos. Para el resto del país, aguaceros puntualmente fuertes.<b>- Para la noche:</b> Lluvias hacia provincias centrales y occidente del país. También episodios de lluvia hacia Panamá Este, Darién y Comarcas.