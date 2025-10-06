IFARHU realiza pagos del PASE-U en Colón, Tortí y Darién: ¿Dónde cobrar el beneficio?

La entidad exhorta a la población a verificar los horarios establecidos y recuerda que los estudiantes deben cumplir con los requisitos académicos para mantener este beneficio.

Centros de pagos del PASE-U en Colón, Darién y Tortí

Entre los centros de pago habilitados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) se encuentran los siguientes:

En la provincia de Colón, los pagos se realizarán en diferentes corregimientos como Barrio Norte, Barrio Sur, Cristóbal, Cristóbal Este, Cativá, Sabanitas, Puerto Pilón, entre otros.

En la provincia de Darién, los beneficiarios podrán cobrar en los corregimientos de Jaqué, Garachiné, Sambú, Yaviza, Metetí, Puerto Piña, Taimatí, La Palma, entre otros.

En la agencia regional de Tortí, el pago se efectuará en los corregimientos de la Comarca Guna de Madugandí, Brujas, Chimán, Río Congo, Tortí y El Llano, entre otros.

Para conocer más detalles sobre los centros de pago y los horarios establecidos, puede visitar el sitio web oficial del IFARHU