IFARHU realiza pagos del PASE-U en Colón, Tortí y Darién: ¿Dónde cobrar el beneficio?

<b><a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU)</a></b> realiza el segundo pago del <b><a href="/tag/-/meta/pase-u">Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U)</a></b> en distintos centros habilitados por la institución.La entidad exhorta a la población a verificar los horarios establecidos y recuerda que los estudiantes deben cumplir con los requisitos académicos para mantener este beneficio.