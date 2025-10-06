Greta Thunberg es deportada de Israel junto a otros 171 activistas

Un grupo de <b>171 activistas</b> que formaban parte de la flotilla <b>'Global Sumud'</b> fueron deportados este lunes de Israel a Grecia y Eslovaquia, según informó el Ministerio de Exteriores israelí. Entre los deportados se encuentra la destacada activista sueca <a href="/tag/-/meta/greta-thunberg"><b>Greta Thunberg</b>.</a>El Ministerio, que calificó a los participantes de 'provocadores de la flotilla Hamás-Sumud', señaló en un comunicado en X que ya son <b>más de 340 los activistas deportados</b> desde el sábado, de un total de 470 detenidos tras la interceptación de la embarcación.<b>Los deportados son ciudadanos de una veintena de países,</b> incluyendo: Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Suecia, Polonia, Alemania, Bulgaria, Lituania, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca, Eslovaquia, Suiza, Noruega, Reino Unido, Serbia y Estados Unidos.El <b>Ministerio de Exteriores israelí </b>aseguró que <i>'todos los derechos legales de los participantes en esta maniobra de relaciones públicas fueron y seguirán siendo plenamente respetados'.</i>Sin embargo, los abogados de la flotilla, Adalah, denunciaron el domingo que los detenidos relataron haber sufrido <b>agresiones y violencia generalizada</b> durante su traslado del puerto a la prisión y en los primeros días de su detención.