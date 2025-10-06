Greta Thunberg es deportada de Israel junto a otros 171 activistas

Un grupo de 171 activistas que formaban parte de la flotilla “Global Sumud” fueron deportados este lunes de Israel a Grecia y Eslovaquia, según informó el Ministerio de Exteriores israelí. Entre los deportados se encuentra la destacada activista sueca Greta Thunberg.

El Ministerio, que calificó a los participantes de “provocadores de la flotilla Hamás-Sumud”, señaló en un comunicado en X que ya son más de 340 los activistas deportados desde el sábado, de un total de 470 detenidos tras la interceptación de la embarcación.

Los deportados son ciudadanos de una veintena de países, incluyendo: Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Suecia, Polonia, Alemania, Bulgaria, Lituania, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca, Eslovaquia, Suiza, Noruega, Reino Unido, Serbia y Estados Unidos.

El Ministerio de Exteriores israelí aseguró que “todos los derechos legales de los participantes en esta maniobra de relaciones públicas fueron y seguirán siendo plenamente respetados”.

Sin embargo, los abogados de la flotilla, Adalah, denunciaron el domingo que los detenidos relataron haber sufrido agresiones y violencia generalizada durante su traslado del puerto a la prisión y en los primeros días de su detención.