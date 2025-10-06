Agroferias del IMA | Puntos de venta de arroz barato este martes 7 de octubre

El <b><a href="/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</a></b> anunció los puntos de venta donde se realizarán las <b><a href="/tag/-/meta/agroferias-del-ima">agroferias</a></b> este martes 7 de octubre desde las 8:00 a.m. En ellas se ofrecerán productos de la canasta básica esenciales para las familias, entre ellos el arroz a B/.5.00.La entidad recordó a la población que las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. y que los compradores deberán presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable para realizar sus compras.