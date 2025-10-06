Agroferias del IMA | Puntos de venta de arroz barato este martes 7 de octubre

La entidad recordó a la población que las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. y que los compradores deberán presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable para realizar sus compras.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos de venta donde se realizarán las agroferias este martes 7 de octubre desde las 8:00 a.m. En ellas se ofrecerán productos de la canasta básica esenciales para las familias, entre ellos el arroz a B/.5.00.

Agroferias del IMA del martes 7 de octubre a nivel nacional

Para el martes 7 de octubre, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Herrera: Cancha Comunal de Cabuya, distrito de Parita.

-Veraguas: Casa Comunal de San Lorenzo, distrito de Soná.

-Panamá Este: Comunidad El Agua Nuena y La Pavita de Maje, corregimiento El Llano, distrito de Chepo.

-Los Santos: Parque de Guararé, distrito de Guararé.

-Coclé: Casa Comunal del corregimiento de El Retiro, distrito de Antón.

-Panamá: Cancha La 18 en Veranillo, corregimiento Belisario Porras, distrito de San Miguelito.

-Darién: Casa Comunal del corregimiento de Boca de Cupe, distrito de Pinogana.

-Panamá Oeste: Cancha de Altos de San Francisco, corregimiento de Guadalupe, distrito de La Chorrera.