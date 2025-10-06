Brunkow y Ramsdell, inmunólogos ganadores del Nobel a partir de un gen en ratones

Los científicos estadounidenses <b>Mary E. Brunkow</b> y <b>Fred Ramsdell</b>, junto al japonés <b>Shimon Sakaguchi</b>, han sido galardonados con el <b><a href="/tag/-/meta/premio-nobel">Premio Nobel de Medicina o Fisiología 2025</a></b> por sus 'descubrimientos relacionados con la <b>tolerancia inmunológica periférica</b>'. Sus investigaciones han identificado a los 'guardias de seguridad' del sistema inmunitario: las <b>células T reguladoras</b>.<b>Estos hallazgos son fundamentales porque explican cómo el sistema inmune evita atacarse a sí mismo (autoinmunidad). </b>Los descubrimientos de los premiados sentaron las bases para un nuevo campo de investigación que impulsa el desarrollo de tratamientos avanzados para el <b>cáncer</b>, las <b>enfermedades autoinmunes</b> y para lograr <b>trasplantes más exitosos</b>.<b>Descubrimientos Clave y el Gen </b><i><b>Foxp3</b></i>La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska destacó tres momentos cruciales:1. <b>Shimon Sakaguchi (1995) descubrió una nueva clase de células T, desafiando la creencia de que la tolerancia inmunológica </b>solo ocurría en el timo (tolerancia central). Demostró que el sistema inmunitario es más complejo al encontrar estas células hasta entonces desconocidas que protegen al organismo de las enfermedades autoinmunes.2. <b>Brunkow y Ramsdell (2001) obtuvieron conocimientos decisivos sobre el origen de las enfermedades autoinmunes.</b> Explicaron por qué una cepa de ratones (denominada scurfy) era particularmente vulnerable a estas enfermedades: los ratones presentaban una mutación en un gen que llamaron Foxp3.3. <b>Ambos científicos confirmaron que las mutaciones en el equivalente humano del gen Foxp3</b> causan la grave enfermedad autoinmune IPEX (síndrome de inmunodeficiencia, poliendocrinopatía, enteropatía, ligado al cromosoma X).<b>Impacto y Aplicaciones Médicas</b>Las investigaciones sobre las células T reguladoras han abierto un campo con enorme potencial terapéutico.<b>Trayectorias de los ganadores del Premio Nobel de Medicina </b><b>Mary E. Brunkow</b> (nacida en 1961), formada en las universidades de Washington y Princeton, trabaja desde 2009 en el <b>Instituto de Biología de Sistemas de Seattle (ISB)</b> en el campo de la biología molecular y la genómica. Su carrera incluye una década en la industria de la biotecnología.<b>Fred Ramsdell</b> (59 años), formado en la Universidad de California y UCLA, es un experto en tolerancia inmunitaria. Al momento del premio, estaba asociado a <b>Sonoma Biotherapeutics</b>, una empresa dedicada a desarrollar terapias con células T reguladoras modificadas genéticamente para tratar enfermedades autoinmunes e inflamatorias.<b>Shimon Sakaguchi</b> es un inmunólogo japonés, reconocido por su trabajo en el control de las respuestas inmunes y, en particular, por el <b>descubrimiento de las células T reguladoras (Tregs)</b>. Se educó en la Universidad de Kioto, obteniendo el título de Médico (M.D.) en 1976 y el Doctorado (Ph.D.) en 1982, donde se formó como patólogo e inmunólogo. Realizó estudios postdoctorales en la Universidad Johns Hopkins y en la Universidad de Stanford.