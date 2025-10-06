Bono permanente a jubilados y pensionados: Detalles del último pago del año

Los jubilados y pensionados de Panamá reciben un bono permanente, distribuido en tres pagos al año, en los meses de abril, agosto y diciembre.

Tras el retraso del pago correspondiente a agosto, se espera que “para 2026 no debe haber ningún contratiempo” en la entrega del bono, luego de revisar el estatus de la recaudación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) de las bebidas alcohólicas, la cual ya ronda entre 3 a 4 millones mensuales.

Cabe señalar que estos pagos son financiados por el Tesoro Nacional, con recursos provenientes del impuesto selectivo al consumo de lo que garantiza la sostenibilidad del beneficio.