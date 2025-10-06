  1. Inicio
PANAMÁ

Bono permanente a jubilados y pensionados: Detalles del último pago del año

Los jubilados y pensionados recibirán el último pago del bono permanente del año en diciembre.
Ivana Tomášková / Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 06/10/2025 10:37
Según la Ley 438 del 14 de junio de 2024, los jubilados y pensionados de Panamá reciben un bono permanente de B/.140.00.

Los jubilados y pensionados de Panamá reciben un bono permanente, distribuido en tres pagos al año, en los meses de abril, agosto y diciembre.

Tras el retraso del pago correspondiente a agosto, se espera que “para 2026 no debe haber ningún contratiempo” en la entrega del bono, luego de revisar el estatus de la recaudación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) de las bebidas alcohólicas, la cual ya ronda entre 3 a 4 millones mensuales.

Cabe señalar que estos pagos son financiados por el Tesoro Nacional, con recursos provenientes del impuesto selectivo al consumo de lo que garantiza la sostenibilidad del beneficio.

Último pago del bono permanente a jubilados y pensionados

Los jubilados y pensionados de Panamá recibirán en diciembre el último desembolso del bono permanente, correspondiente a B/.40.00 dólares.

La entidad aclaró que este beneficio no aplicará para quienes hayan ingresado a la planilla de pagos de la Caja de Seguro Social (CSS) después de junio de 2024.

