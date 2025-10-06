Bono permanente a jubilados y pensionados: Detalles del último pago del año

Los <b><a href="/tag/-/meta/jubilados">jubilados</a></b> y <b><a href="/tag/-/meta/pensionados">pensionados</a></b> de Panamá reciben un bono permanente, distribuido en tres pagos al año, en los meses de abril, agosto y diciembre.Tras el retraso del pago correspondiente a agosto, se espera que 'para 2026 no debe haber ningún contratiempo' en la entrega del bono, luego de revisar el estatus de la<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/jubilados-esperan-pago-del-bono-en-las-proximas-48-horas-DB15507253" target="_blank"> recaudación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) de las bebidas alcohólicas, la cual ya ronda entre 3 a 4 millones mensuales</a>.</b>Cabe señalar que estos pagos son <b>financiados por el Tesoro Nacional, con recursos provenientes del impuesto selectivo al consumo </b>de lo que garantiza la sostenibilidad del beneficio.