La bandera pirata de One Piece, símbolo de la rebeldía de la Generación Z

El emblema también apareció recientemente en protestas en Francia y fue una cara nueva entre las familiares insignias de los sindicatos laborales.Un maestro que llevaba la bandera de Luffy en la ciudad de Lyon, Julien Dubon, de 45 años, dijo que estaba compartiendo lo que 'la juventud de Asia (...) comenzó'.El emblema 'llegará a mucha más gente que esas banderas que ves detrás de mí', dijo Dubon en referencia a los estandartes de los sindicatos. 'Esas (banderas) le hablarán más a ciertas generaciones (mayores) y quizás menos a otras' generaciones, agregó.La antropóloga Elisabeth Soulie, autora de un libro sobre la Generación Z, ve la bandera de Luffy como un emblema 'emocional' y 'unificador' de jóvenes que típicamente se movilizan colectivamente por las redes sociales, sin un liderazgo claro.Esas mismas redes, dijo Derycke, pueden amplificar la popularidad de la bandera pirata en protestas futuras en todo el mundo.