Jubilados esperan pago del bono en las próximas 48 horas

Cinco días de retraso. El pasado 20 de agosto, los jubilados y pensionados debieron cobrar el bono de 20 dólares establecido por ley, no obstante, al parecer hay luz al final del túnel. Por lo menos, así lo adelantó Guillermo Cortés, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados. En busca de respuestas, miembros de la Asociación de Jubilados y Pensionados acudieron a la sede del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) donde conversaron directamente con Felipe Chapman, titular de la cartera. Según la normativa, los jubilados y pensionados deben cobrar en abril y agosto un bono de 20 dólares y, en diciembre, uno de 40 dólares.

Al culminar el encuentro, Cortés dio un balance. “Una reunión bien positiva, ya sabemos que el trámite está bien avanzado, que el Director de Presupuesto va a conversar con el Contralor, que ya las planillas fueron enviadas que es muy importante”, dijo. “Nosotros esperemos que en las próximas 48 horas tengamos el pago”, manifestó Cortés.