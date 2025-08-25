  1. Inicio
PANAMÁ

Jubilados esperan pago del bono en las próximas 48 horas

Jubilados y pensionados a las afueras de la sede del Ministerio de Economía y Finanzas.
Por
Kathyria Caicedo
  • 25/08/2025 09:39
El pago del bono a jubilados y pensionados debió realizarse la semana pasada, sin embargo se espera el traslado de los fondos.

Cinco días de retraso. El pasado 20 de agosto, los jubilados y pensionados debieron cobrar el bono de 20 dólares establecido por ley, no obstante, al parecer hay luz al final del túnel. Por lo menos, así lo adelantó Guillermo Cortés, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados.

En busca de respuestas, miembros de la Asociación de Jubilados y Pensionados acudieron a la sede del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) donde conversaron directamente con Felipe Chapman, titular de la cartera.

Según la normativa, los jubilados y pensionados deben cobrar en abril y agosto un bono de 20 dólares y, en diciembre, uno de 40 dólares.

Guillermo Cortés, líder del Movimiento de Jubilados y Pensionados.
Al culminar el encuentro, Cortés dio un balance. “Una reunión bien positiva, ya sabemos que el trámite está bien avanzado, que el Director de Presupuesto va a conversar con el Contralor, que ya las planillas fueron enviadas que es muy importante”, dijo.

“Nosotros esperemos que en las próximas 48 horas tengamos el pago”, manifestó Cortés.

¿Cómo avanza la recaudación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) de las bebidas alcohólicas para los jubilados?

La Caja de Seguro Social anunció para el 20 de agosto el pago del bono, sin embargo fue suspendido ante la falta de fondos. Dino Mon, director de la entidad, informó que ellos son solo el ente pagador, pero los fondos provienen del MEF.

Por esta razón, los jubilados acudieron directamente ante el ministro Chapman para conocer cómo avanza el proceso para el pago del segundo bono permanente.

Tras la reunión, Cortés aseguró que “para el 2026, no debe haber ningún contratiempo” para el pago del bono, ya que aprovechó para conocer el status de la recaudación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) de las bebidas alcohólicas, la cual ya ronda entre 3 a 4 millones mensuales, puntualizó.

