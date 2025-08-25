Jubilados esperan pago del bono en las próximas 48 horas

Cinco días de retraso. El pasado 20 de agosto, los <b>jubilados y pensionados</b> debieron cobrar el bono de 20 dólares establecido por ley, no obstante, al parecer hay luz al final del túnel. Por lo menos, así lo adelantó <b>Guillermo Cortés, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados.</b>En busca de respuestas, miembros de la <b>Asociación de Jubilados y Pensionados</b> acudieron a la sede del <b>Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</b> donde conversaron directamente con Felipe Chapman, titular de la cartera. Según la normativa, los jubilados y pensionados deben cobrar en abril y agosto un bono de 20 dólares y, en diciembre, uno de 40 dólares.