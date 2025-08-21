Pago del bono a los jubilados | CSS y MEF agilizan trámites para conseguir la partida

Más temprano <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jose-raul-mulino" target="_blank">el presidente José Raúl Mulino</a> declaró que habló con Mon sobre el pago del segundo bono permanente a los jubilados y pensionados. 'Se están buscando esos dineros para pagarle a los jubilados, van a pagárseles sus bonos, no se preocupen', destacó.Mulino dijo que hay que administrar el dinero... 'no es porque alguien diga que tiene la partida el dinero está en el banco, ojo con eso'.