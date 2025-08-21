Pago del bono a los jubilados | CSS y MEF agilizan trámites para conseguir la partida

El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, destacó la tarde de este jueves 21 de agosto que están tramitando junto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) los fondos para el pago del segundo bono permanente a los jubilados y pensionados.

Mon recordó que la CSS solamente es la pagadora de esos fondos destinados a los jubilados y pensionados. “La ley correspondiente instruye al MEF en hacer los trámites necesarios para ampliar las partidas de gastos de prestaciones del Seguro Social”, dijo.

Añadió que además el MEF debe llevar esta partida a la Junta Directiva de la CSS, “lo cual ya lo hizo en su momento” en el Consejo Económico Nacional.

Posteriormente, se debe presentar ante el Consejo de Gabinete y a la Comisión de Presupuesto de Asamblea Nacional para hacer los traslados correspondientes.

Mon reiteró, que, aunque no está en sus manos, están agilizando el trámite para que se efectúe el pago del segundo bono permanente, “para que sea pagado lo más rápido posible”.

El director de la CSS recordó que estos fondos no pertenecen a los fondos del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).