Pago del bono a los jubilados | Vocero exige a la CSS que cumpla con el compromiso

El vocero de los jubilados y pensionados, Guillermo Cortés, reveló la mañana de este miércoles 20 de agosto que la Caja de Seguro Social (CSS) no ingresó en las cuentas del Banco Nacional ni de los bancos privados el segundo bono permanente a que tienen derecho, solo depositó el segundo pago del mes de agosto.

Cortés recordó que la semana pasada la CSS informó que pagaría el segundo bono permanente (50 dólares) a los jubilados y pensionados este 20 de agosto, sin embargo, no lo hicieron.

El dirigente recordó en RPC Radio que el artículo No. 3 de la Ley No. 438 establece que serán dos pagos anuales del beneficio en abril y agosto de 50 dólares.

Además, hay un pago de otro bono de 40 dólares en el mes de diciembre.

La sorpresa llegó con un comunicado de la CSS, fechado el 18 de agosto, donde informaban que estaban “gestionando la partida” para dicho pago.

Este hecho ha indignado a la comunidad de jubilados, ya que, según Cortés, no es posible que se pida una partida presupuestaria de varios millones de dólares con tan poco tiempo de anticipación.

El problema afecta no solo a los que cobran este 20 de agosto, sino también a los que reciben sus pagos a través de bancos privados, quienes cobraron el 19 de agosto y tampoco recibieron el beneficio.

El dirigente hizo un llamado a los funcionarios de la CSS a manejar la situación con mayor cuidado y respeto.

“Yo lo que quiero es que... tengan un poquito más de cuidado con el manejo de esto”, expresó Cortés, y manifestó su esperanza de que antes del mediodía de este miércoles se logre resolver la situación y los beneficiarios puedan recibir el pago al que tienen derecho por ley.