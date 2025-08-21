Pago del bono a los jubilados | ‘Se estaban buscando esos dineros’, dice Mulino

El presidente José Raúl Mulino reveló la mañana de este jueves 21 de agosto, en su conferencia matinal esta vez en la provincia de Darién, que habló con el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, sobre el pago del segundo bono permanente a los jubilados y pensionados.

“Se están buscando esos dineros para pagarle a los jubilados, van a pagárseles sus bonos, no se preocupen”, destacó.

Mulino destacó que hay que administrar el dinero... “no es porque alguien diga que tiene la partida el dinero está en el banco, ojo con eso”.

El mandatario reiteró que se pagará el bono a los jubilados y pensionados, quienes expresaron sus quejas este 20 de agosto debido al retraso en el pago.

Guillermo Cortés, vocero de los jubilados y pensionados, reveló este miércoles 20 de agosto que la CSS no ingresó en las cuentas del Banco Nacional ni de los bancos privados el segundo bono permanente.

Cortés recordó que la semana pasada la CSS informó que pagaría el segundo bono permanente (50 dólares) a los jubilados y pensionados este 20 de agosto, sin embargo, no lo hicieron.

La sorpresa llegó con un comunicado de la CSS, fechado el 18 de agosto, donde informaban que estaban “gestionando la partida” para dicho pago.

Este 18 de agosto la CSS destacó que se encuentra realizando las gestiones para el desembolso del bono permanente de 50 dólares correspondiente al mes de agosto para jubilados y pensionados, en cumplimiento con lo establecido en la Ley No. 438 de 14 de junio de 2024.

La CSS explicó que, en su rol de agente pagador, mantiene coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas para la transferencia de los fondos requeridos, los cuales deben ser previamente aprobados por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

La Ley No. 438 creó el Programa de Beneficios Permanentes para los Jubilados y Pensionados del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y de Riesgos Profesionales de la CSS.

Esa norma establece tres pagos anuales: dos de 50 dólares en abril y agosto, y un tercero de 40 dólares en diciembre.