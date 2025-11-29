Panamá culmina su primera participación en el Mundial Femenino de Futsal

La <b><a href="/tag/-/meta/seleccion-futsal">selección femenina de futsal de Panamá </a></b>cerró este sábado su participación en la <b>Copa Mundial de Futsal Femenino de la FIFA Filipinas 2025. </b>Un recorrido que marca un hito al ser la <b>primera vez</b> que las canaleras, subcampeonas de Concacaf, llegan a una cita mundialista de esta categoría.<b>Bajo la dirección técnica de Amarelis De Mera</b>, Panamá enfrentó a un grupo exigente. En su debut, el equipo cayó derrotado 17-0 ante Italia. Posteriormente, el 26 de noviembre, las canaleras sufrieron una derrota de 6-2 frente a Irán. Finalmente, este sábado, completaron su fase de grupos ante una de las potencias mundiales, Brasil, cayendo 9-0.<b>El gol de Kenia Rangel que queda en la historia de Panamá</b>Pese a los resultados, el momento cumbre de la participación panameña fue el gol anotado por la capitana <b>Kenia Rangel</b> en el encuentro contra Irán. Este tanto no solo significó un descuento, sino que se inscribió como el <b>primer gol en la historia de Panamá en un Mundial de Futsal Femenino</b>.Rangel compartió su emoción ante este logro. <i>'Anotar un primer gol para Panamá en un Mundial es un orgullo para mí y para todas las personas que saben lo que nos ha costado llegar hasta aquí. Todo fue dedicado a mi mamá y a mis compañeras'</i>, declaró la capitana. <i>'Creo que fue una experiencia muy bonita para mí. Queda en la historia del futsal. Vamos a seguir trabajando para que se puedan lograr mucho más goles,'</i> dijo.