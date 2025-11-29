Panamá culmina su primera participación en el Mundial Femenino de Futsal

La selección femenina de futsal de Panamá cerró este sábado su participación en la Copa Mundial de Futsal Femenino de la FIFA Filipinas 2025. Un recorrido que marca un hito al ser la primera vez que las canaleras, subcampeonas de Concacaf, llegan a una cita mundialista de esta categoría.

Bajo la dirección técnica de Amarelis De Mera, Panamá enfrentó a un grupo exigente. En su debut, el equipo cayó derrotado 17-0 ante Italia. Posteriormente, el 26 de noviembre, las canaleras sufrieron una derrota de 6-2 frente a Irán. Finalmente, este sábado, completaron su fase de grupos ante una de las potencias mundiales, Brasil, cayendo 9-0.

El gol de Kenia Rangel que queda en la historia de Panamá

Pese a los resultados, el momento cumbre de la participación panameña fue el gol anotado por la capitana Kenia Rangel en el encuentro contra Irán. Este tanto no solo significó un descuento, sino que se inscribió como el primer gol en la historia de Panamá en un Mundial de Futsal Femenino.

Rangel compartió su emoción ante este logro. “Anotar un primer gol para Panamá en un Mundial es un orgullo para mí y para todas las personas que saben lo que nos ha costado llegar hasta aquí. Todo fue dedicado a mi mamá y a mis compañeras”, declaró la capitana.

”Creo que fue una experiencia muy bonita para mí. Queda en la historia del futsal. Vamos a seguir trabajando para que se puedan lograr mucho más goles,” dijo.