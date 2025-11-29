Mal tiempo genera cierre temporal del Parque Nacional Volcán Barú en Chiriquí

En respuesta a las condiciones climáticas adversas y el aviso de vigilancia emitido por el <b><a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</a></b>, el <b><a href="/tag/-/meta/miambiente-ministerio-de-ambiente">Ministerio de Ambiente (MiAmbiente)</a></b> ha anunciado el <b>cierre temporal</b> de todos los senderos del Parque Nacional Volcán Barú, en la provincia de Chiriquí.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/emiten-aviso-de-vigilancia-por-lluvias-significativas-bocas-del-toro-con-inundaciones-EI17970466" target="_blank">La medida surge en medio del aviso emitido por IMHPA por lluvias intensas, tormentas eléctricas y riesgo de crecidas e inundaciones</a></b>, el mal tiempo también ha impactado la provincia de Bocas del Toro, donde el SINAPROC ya ha brindado asistencia por afectaciones.