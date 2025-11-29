Mal tiempo genera cierre temporal del Parque Nacional Volcán Barú en Chiriquí

La medida surge en medio del aviso emitido por IMHPA por lluvias intensas, tormentas eléctricas y riesgo de crecidas e inundaciones , el mal tiempo también ha impactado la provincia de Bocas del Toro, donde el SINAPROC ya ha brindado asistencia por afectaciones.

En respuesta a las condiciones climáticas adversas y el aviso de vigilancia emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) , el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) ha anunciado el cierre temporal de todos los senderos del Parque Nacional Volcán Barú, en la provincia de Chiriquí.

Riesgos de seguridad en la cima del Volcán Barú

MiAmbiente detalló en su comunicado que las condiciones climáticas en la cima del Volcán Barú representan un peligro inminente para los visitantes. Actualmente, se registran: vientos con velocidades superiores a los 50 km/h, temperaturas muy bajas y alto riesgo de caída de árboles.

El cierre aplica a la totalidad de los senderos del parque, incluyendo el popular Sendero Los Quetzales, que hace unos días estuvo cerrada por la caída de árboles. La decisión tiene como objetivo salvaguardar tanto de residentes como visitantes.

Las autoridades han indicado que la reapertura del Parque Nacional Volcán Barú y sus senderos se realizará únicamente cuando las condiciones meteorológicas mejoren significativamente y garanticen un entorno seguro para todos los visitantes.