MiAmbiente restablece acceso al sendero Los Quetzales en el Volcán Barú

El <b><a href="/tag/-/meta/miambiente-ministerio-de-ambiente">Ministerio de Ambiente (MiAmbiente)</a></b> anunció el restablecimiento total del ingreso al sendero Los Quetzales, ubicado en el <b>Parque Nacional Volcán Barú, en la provincia de Chiriquí</b>, esto luego de una interrupción temporal causada por la caída de árboles.MiAmbiente informó a través de canales oficiales que la vía se encuentra nuevamente operativa gracias a la <b>'rápida intervención'</b> de sus guardaparques y personal técnico, quienes trabajaron para despejar los tramos afectados.<i>'La rápida intervención de nuestros guardaparques y del personal técnico permitió despejar los tramos afectados por la caída de seis árboles en el Parque Nacional Volcán Barú',</i> señaló la entidad.A partir de <b>este 28 de noviembre</b>, el acceso al Sendero Los Quetzales queda habilitado con total normalidad, con un horario de ingreso fijado a partir de las <b>5:00 a.m.</b>La medida garantiza <b>'condiciones seguras para visitantes nacionales y extranjeros'</b> que deseen recorrer esta ruta de senderismo, una de las más emblemáticas de la provincia de Chiriquí.