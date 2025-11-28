MiAmbiente restablece acceso al sendero Los Quetzales en el Volcán Barú

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) anunció el restablecimiento total del ingreso al sendero Los Quetzales, ubicado en el Parque Nacional Volcán Barú, en la provincia de Chiriquí, esto luego de una interrupción temporal causada por la caída de árboles.

MiAmbiente informó a través de canales oficiales que la vía se encuentra nuevamente operativa gracias a la ”rápida intervención” de sus guardaparques y personal técnico, quienes trabajaron para despejar los tramos afectados.

”La rápida intervención de nuestros guardaparques y del personal técnico permitió despejar los tramos afectados por la caída de seis árboles en el Parque Nacional Volcán Barú”, señaló la entidad.

A partir de este 28 de noviembre, el acceso al Sendero Los Quetzales queda habilitado con total normalidad, con un horario de ingreso fijado a partir de las 5:00 a.m.

La medida garantiza ”condiciones seguras para visitantes nacionales y extranjeros” que deseen recorrer esta ruta de senderismo, una de las más emblemáticas de la provincia de Chiriquí.