Panamá reelecto en OMI tras disputar el puesto en el consejo con China y Estados Unidos

La República de Panamá fue reelegido como miembro del Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI) en la categoría A, informó la mañana de este viernes 28 de noviembre el Ministerio de Relaciones Exteriores.

De acuerdo con la Cancillería, la delegación panameña fue seleccionada en la votación realizada este viernes en la sede del organismo en la ciudad de Londres, Reino Unido.

La categoría A agrupa a los Estados con mayor incidencia en el transporte marítimo mundial, y es considerada la más influyente dentro de la estructura de la OMI.

La renovación del mandato para el bienio 2026-2027 reconoce el papel de Panamá en el sector marítimo global y destaca su compromiso sostenido con la seguridad, eficiencia y sostenibilidad del comercio marítimo internacional.

El Consejo, máximo órgano ejecutivo de la OMI, supervisa las labores del organismo y adopta las decisiones claves que regulan el transporte marítimo a escala mundial.

Con más de un siglo de experiencia en el registro de naves, la flota panameña supera los 8,600 buques abanderados, lo que la mantiene como la más grande del mundo.

Además, el país conecta más de 140 rutas marítimas a través del Canal de Panamá, por donde transita cerca del 6% del comercio global.

Por sus terminales portuarias en los océanos Pacífico y Atlántico, se movilizan anualmente 9.5 millones de TEUs, con aproximadamente 46% de su fuerza laboral compuesta por mujeres, un dato que reafirma el compromiso del sector con la equidad de género.

El Consejo para el periodo 2026-2027 estará integrado por 40 Estados miembros, de los cuales solo 10, incluido Panamá, ocuparán un puesto en la categoría A, reservada para los países con los mayores intereses en la prestación de servicios marítimos internacionales.

Durante la elección, a la que Panamá pertenece desde 2003, el país compitió con China, Estados Unidos, Grecia, Italia, Japón, Liberia, Noruega, Reino Unido, República de Corea y Rusia.