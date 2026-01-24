Clientelismo minero: La doble fractura del extractivismo en Panamá

Durante 2025, el discurso oficial sobre la mina en Donoso se redujo a una aritmética perversa: millones en ingresos fiscales versus el 'costo' de su cierre. En las calles, esta narrativa se observa como un hecho consumado, una decisión tomada en las alturas que desciende como ejecútese sobre el territorio. Pero detrás de este aparente determinismo económico, se despliega una coreografía mucho más antigua y siniestra: el clientelismo.Extractivismo clientelarLo que presenciamos el año pasado no fue espontáneo. Fue una estrategia corporativa calculada de First Quantum Minerals (Minera Panamá), un 'encantamiento corporativo' que recorre el mismo territorio donde, en 2023, un solo coro nacional expresó que la minería no beneficiaba la vida, sino que la comprometía violentamente.Así, el 'clientelismo minero' se instaló en ferias y fiestas, apareciendo como mecenas; en recreos escolares, convertidos en espacios de marca minera; en foros que simulan diálogo mientras silencian disenso. Sus influenciadores en redes sociales atacan la dignidad de quienes defienden derechos ambientales. La Navidad no estuvo exenta del tradicional reparto de jamones y promesas. En febrero, la transnacional minera seguramente bailará desde carros cisterna y tunas de carnaval. Esta estrategia no es accidental. Es la adaptación corporativa de las prácticas más rancias de la partidocracia panameña. Donde antes había caciques repartiendo botellas, ahora hay gerentes de 'sostenibilidad' repartiendo becas. La fórmula es idéntica: intercambiar migajas por sumisión.