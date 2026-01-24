Panamá eleva su perfil financiero global al integrarse Latinex al consejo asesor de IFRS

La Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex) fue incorporada como nuevo miembro del IFRS Advisory Council, el órgano consultivo de la IFRS Foundation que brinda asesoría estratégica a sus Trustees, así como al International Accounting Standards Board (IASB) y al International Sustainability Standards Board (ISSB).

El anuncio representa un paso relevante para el posicionamiento de Panamá dentro del ecosistema global de regulación y estandarización financiera.

Como parte de esta incorporación, la presidenta ejecutiva de Latinex, Olga Cantillo, participará como representante de la organización en este Consejo, que reúne a más de 50 instituciones de distintas regiones y sectores vinculados al desarrollo y la aplicación de los estándares internacionales de información corporativa, tanto financiera como de sostenibilidad.

El IFRS Advisory Council cumple un rol clave dentro de la estructura de la IFRS Foundation, al aportar perspectivas técnicas, regulatorias y de mercado que contribuyen a la elaboración y evolución de las Normas Internacionales de Información Financiera. Estas normas son utilizadas por miles de empresas y mercados alrededor del mundo como referencia para la preparación y divulgación de información financiera comparable, transparente y confiable.

Además de las normas tradicionales de contabilidad, la IFRS Foundation —a través del ISSB— introdujo recientemente las Normas de Divulgación de Sostenibilidad IFRS S1 y IFRS S2, que ofrecen un marco global para la presentación de información relacionada con sostenibilidad y clima que sea útil para inversionistas. Estas normas, publicadas en 2023, son consideradas un punto de partida para armonizar globalmente la divulgación de datos de sostenibilidad junto con los estados financieros, reduciendo la fragmentación que históricamente ha existido entre marcos de reporte ESG divergentes.

La adopción de estos estándares también está en expansión: ya hay decenas de jurisdicciones que han comenzado a incorporar o están avanzando hacia la adopción de las normas ISSB, incluyendo economías desarrolladas y emergentes de América, Asia y África. En particular, perfiles jurisdiccionales indican que un grupo de países planea adoptar completamente IFRS S1 y S2, marcando un movimiento hacia una base global uniforme de divulgación de sostenibilidad.

La incorporación de Latinex a este órgano consultivo refleja el reconocimiento al papel que desempeñan los mercados de capitales en la promoción de buenas prácticas de gobierno corporativo, transparencia informativa y protección al inversionista.

Para Panamá, este nombramiento refuerza su posicionamiento como un centro financiero con vocación internacional y comprometido con la adopción de estándares globales.