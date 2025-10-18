Empresas panameñas aún enfrentan una brecha de confianza en sostenibilidad

La 'G' de gobernanza aparece como el componente menos comunicado, pero con mayor potencial para generar credibilidad. El estudio subraya que la transparencia, la ética informativa y la coherencia entre discurso y práctica deben convertirse en pilares de la comunicación responsable.Entre las recomendaciones, Dircom Panamá destaca la necesidad de avanzar hacia la medición rigurosa del impacto, el uso de estándares internacionales de reporte (GRI, ISSB, SASB) y la capacitación conjunta de CEO y dircoms para construir narrativas auténticas, basadas en evidencia verificable.'En Panamá ya no basta con hablar de sostenibilidad, hay que demostrarla como eje del modelo de negocio y del valor social que aporta la empresa', concluye el informe.El Pulso de la Sostenibilidad se propone convertirse en un barómetro anual para medir el avance de las organizaciones panameñas hacia modelos más responsables, inclusivos y sostenibles. Su mensaje central es claro: la sostenibilidad no solo se comunica, se vive, se mide y se demuestra con hechos.