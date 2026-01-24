Diagnósticos y despedidas

Las recientes encuestas nacionales corroboran el diagnóstico popular: los ciudadanos panameños están conscientes de la alarmante situación económica que padece el país y demuestran una enorme desconfianza hacia las instituciones. <b>La Estrella de Panamá </b>publicó hace unos días los resultados de la encuesta nacional <b>VEA Panamá</b>, realizada por Prodigious Consulting. El 80% de los panameños considera que las decisiones del Ejecutivo favorecen solo a los empresarios y sectores de mayores ingresos, y el 45% percibe su situación económica como desfavorable. La encuesta también descubrió que los usuarios no ven mejoras en el acceso a medicamentos ni en la atención de la Caja del Seguro Social. La ciudadanía considera que la corrupción es el mayor problema estructural. Por último, el 64% se opone a reabrir la mina y el 78% opina que el gobierno del presidente José Raúl Mulino va por mal camino.