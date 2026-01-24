Panamá y Perú avanzan en convenio para importar semen de caballos peruanos de paso

Panamá y Perú están próximos a concretar un convenio bilateral que permitirá la importación regulada de pajillas de semen de caballos peruanos de paso, con el objetivo de mejorar la genética equina en el país y fortalecer la actividad agropecuaria vinculada a la cría especializada. La iniciativa es impulsada por la Asociación Panameña de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso (APCPCPP), en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), autoridades diplomáticas de ambos países y la Asociación Nacional de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso. “El objetivo es que este proceso se haga como debe ser, de manera regulada y bajo la tutela de las instituciones correspondientes”, explicó a La Estrella de Panamá Juan Pablo Barés W., presidente de la APCPCPP. Actualmente, algunos criadores panameños adquieren ejemplares en Perú o acceden a pajillas de semen de reproductores destacados, pero con el convenio buscan establecer un marco sanitario, técnico y legal que brinde mayor seguridad y trazabilidad. “Ya contamos con las instalaciones en la hacienda Mamacona, en Perú, y con el respaldo institucional necesario. Esperamos que este convenio se concrete en los próximos meses, dentro del primer semestre del año”, detalló Barés.

Alta genética y tradición ecuestre

El caballo peruano de paso es reconocido por su andar lateral, elegante y suave, una característica que lo convierte en una raza única a nivel mundial. “Siempre hay una mano levantada y tres apoyos en el suelo, lo que hace que el jinete prácticamente no se mueva. Ese es parte del atractivo del espectáculo”, explicó el presidente de la APCPCPP. Todos los ejemplares registrados deben cumplir estrictos requisitos genealógicos. “Para poder competir, los caballos tienen que demostrar quién es su padre y su madre, incluso con pruebas de ADN. Todos deben ser puros”, precisó.

Concurso Nacional reunirá a más de 140 ejemplares

Este fortalecimiento de la cría equina coincide con la realización del Cuadragésimo Segundo (XLII) Concurso Nacional del Caballo de Paso Peruano, organizado por la APCPCPP, que se celebrará en la hacienda “Papacona”, en Chame, provincia de Panamá Oeste. El evento reunirá alrededor de 145 ejemplares de alta genética, entre animales nacionales e importados, y contará con la participación de criadores, aficionados y delegaciones internacionales. “El concurso es el primero del año y forma parte de una tradición que tiene más de cuatro décadas en Panamá. Aquí se presentan los mejores representantes de la raza”, señaló Barés. La agenda contempla tres días de competencia:

Primer día: presentación de potrancas, potrillos al cabestro y capones.

Segundo día: competencias de yeguas, desde categorías de bozal hasta freno y espuelas.

Tercer día: presentación de machos y elección de campeones de cada categoría, así como del campeón de campeones.

El certamen será evaluado por dos jueces internacionales, uno de Argentina y otro de Perú.

Evento cultural y acceso gratuito