Panamá y Perú avanzan en convenio para importar semen de caballos peruanos de paso

Además del componente competitivo, el concurso se consolida como un evento cultural y familiar. La entrada será gratuita y contará con venta de alimentos y bebidas, así como la participación de artesanos nacionales e internacionales.'Hemos abierto espacios gratuitos para artesanos panameños, porque creemos que este evento también debe beneficiar a la comunidad', destacó Barés.El concurso contará con la asistencia de autoridades nacionales, embajadores y representantes del sector agropecuario, y refuerza una relación histórica entre Panamá y Perú en torno al caballo de paso, considerada una tradición compartida y un patrimonio cultural del país sudamericano.