Parque Volcán Barú: cierran ruta ‘Los Llanos-Paso Ancho’ por deslizamientos

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) anunció el cierre temporal de la ruta “Los Llanos–Paso Ancho” dentro del Parque Nacional Volcán Barú (PNVB), luego de las fuertes lluvias que provocaron caídas de árboles y deslizamientos de tierra en el área protegida.

La medida busca proteger la seguridad de los visitantes, mientras equipos técnicos y guardaparques realizan labores de limpieza, evaluación y corrección de los daños ocasionados por las condiciones climáticas recientes.

MiAmbiente informó que el resto de los accesos al parque permanecen abiertos, y exhortó a los turistas a no ingresar por rutas no autorizadas y seguir las recomendaciones del personal del parque.