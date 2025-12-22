Estados Unidos fortalece cooperación con Panamá para generar empleo e inversión

El embajador de Estados Unidos en Panamá, <a href="/tag/-/meta/kevin-marino-cabrera">Kevin Cabrera</a>, se reunió este 22 de diciembre con la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral <a href="/tag/-/meta/jackeline-munoz">Jackeline Muñoz</a>, <b>en la que abordaron temas claves relacionados con la inversión, el empleo y la modernización en el ámbito laboral.</b>El embajador, a tráves de sus redes sociales, destacó <b>la importancia de fortalecer los vínculos entre Estados Unidos y Panamá, especialmente en el marco de cooperación con el sector privado y la promoción de innovaciones digitales</b> que contribuyen a mejorar las oportunidades de empleo.Bajo el liderazgo del presidente <a href="/tag/-/meta/donald-trump">Donald Trump</a>, el gobierno estadounidense reafirmó su compromiso de trabajar de manera conjunta con Panamá para impulsar iniciativas que fomenten la inversión, la generación de empleos y el crecimiento económico, en beneficio de ambas naciones.La reunión fue calificada como p<b>roductiva y forma parte de los esfuerzos bilaterales para promover el desarrollo laboral</b>, la competitividad y la prosperidad compartida, en un contexto de transformación tecnológica y retos en el mercado de trabajo.