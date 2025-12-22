Estados Unidos fortalece cooperación con Panamá para generar empleo e inversión

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, se reunió este 22 de diciembre con la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral Jackeline Muñoz, en la que abordaron temas claves relacionados con la inversión, el empleo y la modernización en el ámbito laboral.

El embajador, a tráves de sus redes sociales, destacó la importancia de fortalecer los vínculos entre Estados Unidos y Panamá, especialmente en el marco de cooperación con el sector privado y la promoción de innovaciones digitales que contribuyen a mejorar las oportunidades de empleo.

Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, el gobierno estadounidense reafirmó su compromiso de trabajar de manera conjunta con Panamá para impulsar iniciativas que fomenten la inversión, la generación de empleos y el crecimiento económico, en beneficio de ambas naciones.

La reunión fue calificada como productiva y forma parte de los esfuerzos bilaterales para promover el desarrollo laboral, la competitividad y la prosperidad compartida, en un contexto de transformación tecnológica y retos en el mercado de trabajo.