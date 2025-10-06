Panamá impulsa en Europa estrategia para fortalecer la logística marítima nacional

El <b>ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez</b>, inició una <b>gira oficial por Europa</b> con una agenda centrada en promover la estrategia marítima del país. Su primera parada fue <b>La Haya</b>, capital administrativa de los <b>Países Bajos</b>, donde expuso los avances de Panamá en materia portuaria y logística.Como parte de su recorrido, el canciller y su comitiva visitaron el <b>Puerto de Róterdam</b>, el más grande del continente europeo, y las instalaciones de <b>APM Terminals</b>, empresa especializada en la gestión de terminales portuarias y servicios logísticos del transporte marítimo. Allí fueron recibidos por <b>Otto Geukers</b>, director financiero de APM Terminals, y <b>Ernesto Montagne</b>, jefe legal para América Latina del grupo danés <b>Maersk</b>.Martínez-Acha estuvo acompañado por la <b>ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz de Cedeño</b>, y la <b>embajadora panameña en Países Bajos, Sally Loo Hui</b>, con quienes subrayó que el <b>Gobierno Nacional impulsa una estrategia marítima integral</b> sustentada en la posición geográfica del país y en el <b>Canal de Panamá</b> como eje central. La hoja de ruta incluye <b>nuevos proyectos portuarios</b>, la <b>implementación de una política nacional de puertos seguros</b> y la <b>optimización de la cadena logística</b>.Más adelante, la delegación panameña sostuvo una reunión con <b>René Van Der Plas</b>, director del <b>Puerto Internacional de Róterdam</b>, para intercambiar experiencias sobre infraestructura, sostenibilidad e innovación tecnológica. Durante el encuentro, se destacaron las <b>inversiones estratégicas</b> que impulsa el presidente <b>José Raúl Mulino</b>, como el <b>nuevo embalse del Río Indio</b>, el <b>gasoducto de almacenamiento de gas en ambos lados del Canal</b>, y las <b>zonas económicas especiales</b> que ofrecen incentivos únicos para atraer inversión extranjera.Tanto Panamá como el <b>Puerto de Róterdam</b> son considerados <b>centros logísticos de referencia global</b>, unidos por una alianza de cooperación técnica en el marco de la <b>Alianza Industrial Global de la Organización Marítima Internacional (OMI)</b>. Este vínculo promueve la <b>eficiencia energética</b>, la <b>reducción de emisiones contaminantes</b> y el <b>uso de herramientas digitales</b> para mejorar la sostenibilidad del transporte marítimo.