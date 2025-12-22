Muere el cocreador de ‘Call of Duty’ Vince Zampella en un accidente de auto en California

El desarrollador de videojuegos <b>Vince Zampella</b>, director de la exitosa franquicia <b>‘Call of Duty’,</b> falleció a los 55 años en un accidente automovilístico en una autopista en el sur de <b>California</b>, según dio a conocer este lunes <b>NBC News.</b>El cocreador de uno de los videojuegos más conocidos del mundo falleció el pasado domingo en un tramo montañoso de una autopista, en el este de <b>Los Ángeles.</b>El Ferrari en el que viajaba se salió de la carretera, chocó contra una barrera de concreto y salió despedido, informó la Patrulla de Carreteras de California, según recoge el medio estadounidense.<i><b>'Esta es una pérdida inimaginable, y nuestros corazones están con la familia de Vince, sus seres queridos y todos aquellos que se sintieron atraídos por su obra'</b></i>, indicó por su parte un representante de Electronic Arts a TMZ.La influencia de Vince en la industria de los videojuegos 'fue profunda y trascendental', ya que 'ayudó a dar forma al entretenimiento interactivo moderno e inspiró a millones de jugadores y desarrolladores de todo el mundo', agregó.Zampella es considerada una figura clave en la industria de los videojuegos. Cofundó el estudio <b>Infinity Ward, </b>donde encabezó el desarrollo de los primeros ‘<b>Call of Duty’,</b> convertidos en una de las franquicias más exitosas desde su lanzamiento en 2003.