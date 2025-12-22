Trump: ‘Nos quedaremos’ con el petróleo decomisado a tanqueros que salieron de Venezuela

El presidente Donald Trump anunció la tarde de este lunes 22 de diciembre desde Mar-a-Lago que tras la destrucción de las supuestas narcolanchas en el sur del Mar Caribe y el Pacífico oriental el trasladado de drogas con destino Estados Unidos disminuyó un 92.6%.

Por ello, el siguiente paso es atacar a los narcotraficantes por tierra, en donde según Trump, será más fácil enfrentarlos.

Trump explicó que esta ofensiva por tierra no solamente será por Venezuela. “En cualquier lugar de donde vengan las drogas” se enfrentarán a los narcotraficantes, insistió.

Al ser cuestionado que hará Estados Unidos con el petróleo decomisado a los tanqueros que zarparon desde Venezuela Trump dijo “nos quedaremos con él”.

“Quizás se venda, quizás se coloque en la reserva estratégica nacional”, explico Trump.

Al ser consultado sobre si había conversado con empresas petroleras acerca del escenario que enfrentaría Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro, Trump respondió que sí lo había hecho..