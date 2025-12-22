  1. Inicio
Trump: ‘Nos quedaremos’ con el petróleo decomisado a tanqueros que salieron de Venezuela

Al ser consultado sobre si había conversado con empresas petroleras acerca del escenario que enfrentaría Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro, Trump respondió que sí lo había hecho.
Por
Manuel Vega Loo
  • 22/12/2025 18:02
Trump explicó que esta ofensiva por tierra no solamente será por Venezuela. ‘En cualquier lugar de donde vengan las drogas’ se enfrentarán a los narcotraficantes, insistió.

El presidente Donald Trump anunció la tarde de este lunes 22 de diciembre desde Mar-a-Lago que tras la destrucción de las supuestas narcolanchas en el sur del Mar Caribe y el Pacífico oriental el trasladado de drogas con destino Estados Unidos disminuyó un 92.6%.

Por ello, el siguiente paso es atacar a los narcotraficantes por tierra, en donde según Trump, será más fácil enfrentarlos.

Trump explicó que esta ofensiva por tierra no solamente será por Venezuela. “En cualquier lugar de donde vengan las drogas” se enfrentarán a los narcotraficantes, insistió.

Al ser cuestionado que hará Estados Unidos con el petróleo decomisado a los tanqueros que zarparon desde Venezuela Trump dijo “nos quedaremos con él”.

“Quizás se venda, quizás se coloque en la reserva estratégica nacional”, explico Trump.

En tanto, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, insistió que con cada narcolancha destruida se salvan la vida de los estadounidenses.

De acuerdo con Trump, por cada embarcación destruida se salvan 25 mil vidas estadounidenses e insistió que esos no son pescadores como dicen el régimen de Nicolás Maduro.

Trump explicó que esas naves utilizan entre tres y cuatro motores fuera de borda, lo cual no compagina con un pescador.

Las cifras oficiales indican que las tropas estadounidenses han destruido un total de 28 embarcaciones, en donde han muerto más de 100 hombres, provenientes en su mayoría de las costas venezolanas.

El mandatario estadounidense ofreció sus declaraciones luego de una reunión con los secretarios de Guerra, Estado y la Maria de Estados Unidos.

Trump anunció que en su administración se construirán nuevas fragatas para ser utilizadas por la tropa de Estados Unidos.

La Armada de Estados Unidos presentó “el acorazado”, la nueva clase de buques de combate de gran superficie, concebida como el combatiente de superficie más letal jamás construido.

Estas naves integran tecnología de última generación, sistemas avanzados de defensa y ataque, y una capacidad operativa superior para enfrentar amenazas marítimas y terrestres, marcando un hito en el poder naval y en la proyección estratégica de la flota.

Además, se reveló que en la actualidad se construyen 15 submarinos para reforzar a la flota ya existente de 30, de los cuales uno se encuentra en el sur del Caribe.

En tanto, el secretario de la Marina, John Phelan, dijo que la producción de los nuevos buques crear miles de empleos en Estados Unidos.

Phelan explicó que se establecerán nuevos astilleros para la construcción primero de dos fragatas y la idea es llegar hasta un total de 10 para reforzar la flota de Estados Unidos.

